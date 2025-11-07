https://ria.ru/20251107/axios-2053531481.html
Мексика предотвратила покушение Ирана на посла Израиля, утверждает Axios
Мексика предотвратила покушение Ирана на посла Израиля, утверждает Axios
Журналист портала Axios Барак Равид утверждает со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников, что Корпус стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости, 07.11.2025
Мексика предотвратила покушение Ирана на посла Израиля, утверждает Axios
Axios: В Мексике предотвратили покушение КСИР на посла Израиля в летом
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Журналист портала Axios Барак Равид утверждает
со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) планировал устроить покушение на посла Израиля в Мексике Эйнат Кранц Найгер, однако службы безопасности Мексики предотвратили его летом этого года.
"Корпус стражей исламской революции (КСИР) планировал убийство посла Израиля
в Мексике
Эйнат Кранц Найгер, но заговор был сорван прошлым летом мексиканскими службами безопасности", - рассказали журналисту источники.
Как отметили журналисту источники, организацией покушения занималось Подразделение 11000, которое "в последние месяцы, предположительно, пыталось совершать атаки против евреев и израильтян в Австралии
и Европе". Подготовка началась еще в конце 2024 года и проводилась членом подразделения 11000, который в течение нескольких лет занимался вербовкой иранских агентов по всей Латинской Америке
из посольства Ирана
в Венесуэле", отметил Равиду неназванный источник.
Как добавил журналисту американский чиновник, "заговор с целью убийства" действовал в течение первой половины 2025 года, однако его предотвратили летом.
"Заговор был локализован и не представляет угрозы в настоящее время", - цитирует Равид чиновника.
Представитель израильского МИД Омэр Марморштейн поблагодарил в соцсети X службы безопасности Мексики за предотвращенное нападение на дипломата.
"Благодарим службы безопасности и правоохранительные органы Мексики за ликвидацию террористической инфраструктуры, действовавшей под руководством Ирана, с целью нападения на посла Израиля в Мексике", - говорится в заявлении представителя ведомства.