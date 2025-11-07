Мексика предотвратила покушение Ирана на посла Израиля, утверждает Axios

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Журналист портала Axios Барак Равид Журналист портала Axios Барак Равид утверждает со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) планировал устроить покушение на посла Израиля в Мексике Эйнат Кранц Найгер, однако службы безопасности Мексики предотвратили его летом этого года.

"Корпус стражей исламской революции (КСИР) планировал убийство посла Израиля Мексике Эйнат Кранц Найгер, но заговор был сорван прошлым летом мексиканскими службами безопасности", - рассказали журналисту источники.

Как отметили журналисту источники, организацией покушения занималось Подразделение 11000, которое "в последние месяцы, предположительно, пыталось совершать атаки против евреев и израильтян в Австралии и Европе". Подготовка началась еще в конце 2024 года и проводилась членом подразделения 11000, который в течение нескольких лет занимался вербовкой иранских агентов по всей Латинской Америке из посольства Ирана в Венесуэле", отметил Равиду неназванный источник.

Как добавил журналисту американский чиновник, "заговор с целью убийства" действовал в течение первой половины 2025 года, однако его предотвратили летом.

"Заговор был локализован и не представляет угрозы в настоящее время", - цитирует Равид чиновника.

Представитель израильского МИД Омэр Марморштейн поблагодарил в соцсети X службы безопасности Мексики за предотвращенное нападение на дипломата.