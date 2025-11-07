Рейтинг@Mail.ru
Мексика предотвратила покушение Ирана на посла Израиля, утверждает Axios - РИА Новости, 07.11.2025
18:58 07.11.2025
Мексика предотвратила покушение Ирана на посла Израиля, утверждает Axios
Мексика предотвратила покушение Ирана на посла Израиля, утверждает Axios - РИА Новости, 07.11.2025
Мексика предотвратила покушение Ирана на посла Израиля, утверждает Axios
Журналист портала Axios Барак Равид утверждает со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников, что Корпус стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:58:00+03:00
2025-11-07T18:58:00+03:00
в мире
мексика
иран
израиль
в мире, мексика, иран, израиль
В мире, Мексика, Иран, Израиль
Мексика предотвратила покушение Ирана на посла Израиля, утверждает Axios

Axios: В Мексике предотвратили покушение КСИР на посла Израиля в летом

© iStock.com / stockcamНациональный дворец, Мексика
Национальный дворец, Мексика - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© iStock.com / stockcam
Национальный дворец, Мексика. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Журналист портала Axios Барак Равид утверждает со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) планировал устроить покушение на посла Израиля в Мексике Эйнат Кранц Найгер, однако службы безопасности Мексики предотвратили его летом этого года.
"Корпус стражей исламской революции (КСИР) планировал убийство посла Израиля в Мексике Эйнат Кранц Найгер, но заговор был сорван прошлым летом мексиканскими службами безопасности", - рассказали журналисту источники.
Президент Мексики подверглась домогательствам на улице - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Неизвестный мужчина попытался поцеловать на улице президента Мексики
5 ноября, 16:36
Как отметили журналисту источники, организацией покушения занималось Подразделение 11000, которое "в последние месяцы, предположительно, пыталось совершать атаки против евреев и израильтян в Австралии и Европе". Подготовка началась еще в конце 2024 года и проводилась членом подразделения 11000, который в течение нескольких лет занимался вербовкой иранских агентов по всей Латинской Америке из посольства Ирана в Венесуэле", отметил Равиду неназванный источник.
Как добавил журналисту американский чиновник, "заговор с целью убийства" действовал в течение первой половины 2025 года, однако его предотвратили летом.
"Заговор был локализован и не представляет угрозы в настоящее время", - цитирует Равид чиновника.
Представитель израильского МИД Омэр Марморштейн поблагодарил в соцсети X службы безопасности Мексики за предотвращенное нападение на дипломата.
"Благодарим службы безопасности и правоохранительные органы Мексики за ликвидацию террористической инфраструктуры, действовавшей под руководством Ирана, с целью нападения на посла Израиля в Мексике", - говорится в заявлении представителя ведомства.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреМексикаИранИзраиль
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
