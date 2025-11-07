Рейтинг@Mail.ru
"Барыс" победил "Автомобилист" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
20:10 07.11.2025
"Барыс" победил "Автомобилист" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ
"Барыс" победил "Автомобилист" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
"Барыс" победил "Автомобилист" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме уступил астанинскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T20:10:00+03:00
2025-11-07T20:10:00+03:00
хоккей
тайс томпсон
кертис волк
александр шаров
автомобилист
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
тайс томпсон, кертис волк, александр шаров, автомобилист, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Тайс Томпсон, Кертис Волк, Александр Шаров, Автомобилист, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

"Барыс" победил "Автомобилист" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

Болельщики "Автомобилиста"
Болельщики Автомобилиста
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме уступил астанинскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Барыса" шайбы забросили Динмухамед Кайыржан (24-я минута), Мэйсон Морелли (29) и Тайс Томпсон (64). У "Автомобилиста" отличились Кертис Волк (32) и Александр Шаров (41).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 ноября 2025 • начало в 17:30
Закончен в OT
Барыс
3 : 2
Автомобилист
23:54 • Динмухамед Каиржан
(Всеволод Логвин, Макс Уиллман)
28:35 • Мэйсон Морелли
(Майк Веччионе, Дмитрий Бреус)
63:45 • Тайс Томпсон
(Макс Уиллман)
31:06 • Кертис Волк
(Стефан Да Коста, Джесси Блэкер)
40:57 • Александр Шаров
(Анатолий Голышев, Дмитрий Юдин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барыс" (21 очко) прервал серию из пяти поражений в КХЛ и идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Автомобилист" (31 очко) располагается на четвертой позиции.
В следующем матче "Барыс" 9 ноября примет магнитогорский "Металлург", "Автомобилист" в тот же день на выезде сыграет против хабаровского "Амура".
7 ноября, 15:08
 
ХоккейТайс ТомпсонКертис ВолкАлександр ШаровАвтомобилистБарысКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
