"Барыс" победил "Автомобилист" и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме уступил астанинскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Барыса" шайбы забросили Динмухамед Кайыржан (24-я минута), Мэйсон Морелли (29) и Тайс Томпсон (64). У "Автомобилиста" отличились Кертис Волк (32) и Александр Шаров (41).

"Барыс" (21 очко) прервал серию из пяти поражений в КХЛ и идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Автомобилист" (31 очко) располагается на четвертой позиции.