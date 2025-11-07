Рейтинг@Mail.ru
В ААЦ сформировали комиссию по вопросу канонизации Комитаса
23:27 07.11.2025
В ААЦ сформировали комиссию по вопросу канонизации Комитаса
ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви сформировал комиссию, которая должна рассмотреть вопрос канонизации основоположника армянской классической музыки Комитаса (Согомона Согомоняна), сообщает пресс-канцелярия духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"Верховный духовный совет постановил сформировать комиссии с целью организации культурных мероприятий, посвященных 1700-летию кончины Святого Григория Просветителя (основоположника Армянской церкви – ред.) и изучения вопроса канонизации Комитаса", - говорится в сообщении.
Творчество выдающегося армянского композитора, музыковеда, фольклориста Комитаса (1869-1935 годы) широко известно в мире. В разных странах Комитас выступал как исполнитель и пропагандист армянской музыки. Был священнослужителем Армянской апостольской церкви. Занимался исследованием армянского церковного и светского музыкального искусства. Стал свидетелем геноцида армян в 1915 году в Османской империи. Его чудом спасли от гибели и тайно вывезли в Европу. Долгих 20 лет Комитас провел в психиатрической клинике Парижа, где и скончался в 1935 году, так и не оправившись от потрясения.
