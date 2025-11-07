Рейтинг@Mail.ru
В Армении арестованного священника перевели из СИЗО под домашний арест - РИА Новости, 07.11.2025
18:40 07.11.2025 (обновлено: 18:56 07.11.2025)
В Армении арестованного священника перевели из СИЗО под домашний арест
Апелляционный суд Армении заменил тюремное заключение главе канцелярии Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви, настоятелю храма в Мугни иерею... РИА Новости, 07.11.2025
В Армении арестованного священника перевели из СИЗО под домашний арест

В Армении иерея Гарегина Арсеняна перевели из СИЗО под домашний арест

Гарегин Арсенян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. Апелляционный суд Армении заменил тюремное заключение главе канцелярии Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви, настоятелю храма в Мугни иерею Гарегину Арсеняну домашним арестом, сообщил в пятницу его адвокат Петрос Петросян.
Шестнадцатого октября суд в Ереване арестовал главу Арагацотнской епархии ААЦ епископа Мкртича Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна в рамках дела о принуждении к участию в митингах. При этом прозападная общественная организация "Объединение информированных граждан" призналась, что это она запустила процесс преследования священнослужителей, основываясь на заявлении священника-расстриги Степана Асатряна в эфире общественного телевидения Армении о том, что якобы в 2021 году в ААЦ принуждали к участию в предвыборных митингах одной из политических сил. Защита называет уголовное дело политическим преследованием.
"Моя жалоба удовлетворена. В отношении отца Гарегина применен домашний арест", - написал адвокат в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян во время оглашения приговора в зале суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Российская епархия ААЦ осуждает антицерковный курс властей Армении
6 ноября, 18:28
 
В миреАрменияЕреванРоссияАрмянская апостольская церковь
 
 
