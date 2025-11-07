МОСКВА/КИШИНЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Румыния и Польша разворачивают систему Merops, способную обнаруживать и перехватывать беспилотники, для защиты восточного фланга НАТО, Румыния и Польша разворачивают систему Merops, способную обнаруживать и перехватывать беспилотники, для защиты восточного фланга НАТО, передает агентство Associated Press.

"Цель (развертывания системы Merops - ред.) состоит в том, чтобы настолько хорошо вооружить границу с Россией , чтобы удержать силы Москвы от любых попыток ее пересечения - от Норвегии на севере до Турции на юге", - сообщили агентству неназванные источники в НАТО . При этом в Москве неоднократно заявляли, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну в пятницу сообщил, что система уже около двух недель находится на территории страны. По его словам, румынские вооруженные силы планируют интегрировать ее в оперативные планы НАТО.

"Испытания проводятся для оценки технических возможностей комплекса и его совместимости с системами управления воздушным пространством НАТО" - сказал Моштяну в интервью румынскому телеканалу Digi24.

По информации Ассошиэйтед Пресс, система также будет применяться в Дании

По данным агентства, размеры системы Merops позволяют размещать ее в кузове пикапа. С помощью искусственного интеллекта она способна обнаруживать дроны, в том числе летящие на малой скорости и на небольшой высоте, даже если спутниковая связь не работает.

Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

Датские аэропорты в сентябре несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена . Министр обороны Дании 25 сентября сообщил, что Дания не располагает доказательствами для утверждения, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.

Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным диппредставительства, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.