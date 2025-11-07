Расплата пришла: США потеряли свой главный козырь

По-своему иронично, что победа первого социалиста на выборах мэра Нью-Йорка произошла в преддверии очередной годовщины Октябрьской революции.

Двадцатый век отечественной истории практически перестал быть в российском обществе яблоком раздора. По сути, у нас уже сложился консенсус, в рамках которого советский проект воспринимается грандиозным социально-экономическим и политическим экспериментом с великими свершениями, плодами которых мы пользуемся до сих пор, но все-таки по объективным причинам закончившимся крахом.

Теперь ровно то же самое можно сказать и про США. Победа на нью-йоркских выборах Зохрана Мамдани стала той столбовой верстой, на которой можно написать: "Конец великого американского проекта".

Советский Союз пытался построить идеальное общество на максималистских социалистических принципах, а Соединенные Штаты делали то же самое, но на принципах классического "дикого" капитализма.

Огромная малонаселенная ("проблема" индейцев была решена геноцидом), богатая природными ресурсами и с прекрасным климатом территория стала идеальным плацдармом для строительства системы чистого капитализма: максимальная свобода частной инициативы, минимальное государственное регулирование и полная ответственность человека за свою жизнь — от доходов до здоровья.

И все получилось.

Штаты никогда не были раем на земле, но там действительно удалось построить систему массового благополучия такого уровня, о котором остальное человечество даже мечтать не могло. В золотой век США восемнадцатилетние американцы уезжали из родительского дома, находили первую работу (подмастерьем в автомастерской или официанткой в кафе) — этот заработок позволял им снимать приличное жилье и в целом достойно жить. Если выпускник школы поступал в колледж, за летние каникулы он мог заработать денег, которых хватало на оплату очередного семестра. Если человек заболевал, он шел в больницу и за вполне разумные деньги получал медицинскую помощь высокого уровня. Даже за пределами бесчисленных историй о селф-мейд миллионерах упорный честный труд — хоть рабочим на заводе, хоть кассиром в супермаркете — обеспечивал абсолютному большинству людей воплощение американской мечты: уютный дом в субурбии, два автомобиля на семью, жену-домохозяйку и несколько детей на обеспечении главы семьи, погашенную к 30 годам ипотеку и перспективы неуклонного улучшения жизни в будущем.

Именно потому, что эта система работала, в США сложилась уникальная ситуация — прочный общественный консенсус на основе классических правых убеждений. И представитель рабочего класса, и толстосум с Уолл-стрит одинаково считали вредоносными идеи общественной системы здравоохранения или повышения социальной защищенности наемных работников, а слово "коммунист" было для американцев ругательством и черной меткой, которой маркировали даже самые умеренные левые взгляды.

Сбоила американская система давно, но за последние пару десятилетий сломалась окончательно. Недвижимость стала настолько дорогой, что собственное жилье превратилось в недосягаемую мечту для большинства молодых американцев, а аренда сжирает львиную долю зарплаты. Высшее образование из социального лифта превратилось в пожизненную финансовую кабалу, которой охвачена практически вся молодежь. Закредитованность американцев и долговая нагрузка на домохозяйство стали настолько удручающими, что даже дополнительные расходы в 100 долларов могут ввергнуть среднестатистическую семью в финансовый кризис. Здравоохранение в Штатах превратилось в пугало для всего мира, да и сами американцы начали осознавать, что их медицина зашла куда-то совсем не туда.

Причина, по которой сломался великий американский проект, проста. Американцы верили (и около половины страны продолжает верить до сих пор), что главная причина успеха их страны — принципы "дикого" капитализма, стимулирующие в человеке инициативу, предприимчивость и трудолюбие. На самом же деле критически важным фактором оказалась американская земля — та сама "ничейная", богатая и благодатная земля. Ее ресурсы оказались столь колоссальны, что их хватило почти на два века бурного развития и благополучия целой нации.

Однако к XXI веку этот потенциал оказался исчерпан, и Соединенные Штаты вернулись на столбовую дорогу человечества, а на ней все просто и печально: в ситуации ограниченных ресурсов "дикий" капитализм порождает тяжелое общественное неравенство с беспросветным отчаянием малоимущих и ущемленных слоев. Это, в свою очередь, провоцирует их радикализацию, гражданский раскол и риск дестабилизации всей государственно-политической системы. Остальной мир не от хорошей жизни сильно полевел за последнее столетие. Им были извлечены уроки из многих веков беспощадных бунтов, революций и кровавых гражданских войн, из миллионов жертв борьбы за социальную справедливость.