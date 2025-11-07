Рейтинг@Mail.ru
Расплата пришла: США потеряли свой главный козырь - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 07.11.2025 (обновлено: 15:33 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/amerika-2052990162.html
Расплата пришла: США потеряли свой главный козырь
Расплата пришла: США потеряли свой главный козырь - РИА Новости, 07.11.2025
Расплата пришла: США потеряли свой главный козырь
По-своему иронично, что победа первого социалиста на выборах мэра Нью-Йорка произошла в преддверии очередной годовщины Октябрьской революции. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T08:00:00+03:00
2025-11-07T15:33:00+03:00
в мире
аналитика
сша
нью-йорк (город)
зохран мамдани
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053417846_0:138:1648:1066_1920x0_80_0_0_309294b9a08594db95f2a63235d9ae38.jpg
https://ria.ru/20251105/nyu-york-2052973370.html
https://ria.ru/20251105/vybory-2052944652.html
сша
нью-йорк (город)
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053417846_197:0:1648:1088_1920x0_80_0_0_ee4c0b0aa23ad6471e8ed634808d721e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аналитика, сша, нью-йорк (город), зохран мамдани, америка
В мире, Аналитика, США, Нью-Йорк (город), Зохран Мамдани, Америка

Расплата пришла: США потеряли свой главный козырь

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
По-своему иронично, что победа первого социалиста на выборах мэра Нью-Йорка произошла в преддверии очередной годовщины Октябрьской революции.
Двадцатый век отечественной истории практически перестал быть в российском обществе яблоком раздора. По сути, у нас уже сложился консенсус, в рамках которого советский проект воспринимается грандиозным социально-экономическим и политическим экспериментом с великими свершениями, плодами которых мы пользуемся до сих пор, но все-таки по объективным причинам закончившимся крахом.
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Пушков прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
5 ноября, 14:36
Теперь ровно то же самое можно сказать и про США. Победа на нью-йоркских выборах Зохрана Мамдани стала той столбовой верстой, на которой можно написать: "Конец великого американского проекта".
Советский Союз пытался построить идеальное общество на максималистских социалистических принципах, а Соединенные Штаты делали то же самое, но на принципах классического "дикого" капитализма.
Огромная малонаселенная ("проблема" индейцев была решена геноцидом), богатая природными ресурсами и с прекрасным климатом территория стала идеальным плацдармом для строительства системы чистого капитализма: максимальная свобода частной инициативы, минимальное государственное регулирование и полная ответственность человека за свою жизнь — от доходов до здоровья.
И все получилось.
Штаты никогда не были раем на земле, но там действительно удалось построить систему массового благополучия такого уровня, о котором остальное человечество даже мечтать не могло. В золотой век США восемнадцатилетние американцы уезжали из родительского дома, находили первую работу (подмастерьем в автомастерской или официанткой в кафе) — этот заработок позволял им снимать приличное жилье и в целом достойно жить. Если выпускник школы поступал в колледж, за летние каникулы он мог заработать денег, которых хватало на оплату очередного семестра. Если человек заболевал, он шел в больницу и за вполне разумные деньги получал медицинскую помощь высокого уровня. Даже за пределами бесчисленных историй о селф-мейд миллионерах упорный честный труд — хоть рабочим на заводе, хоть кассиром в супермаркете — обеспечивал абсолютному большинству людей воплощение американской мечты: уютный дом в субурбии, два автомобиля на семью, жену-домохозяйку и несколько детей на обеспечении главы семьи, погашенную к 30 годам ипотеку и перспективы неуклонного улучшения жизни в будущем.
Именно потому, что эта система работала, в США сложилась уникальная ситуация — прочный общественный консенсус на основе классических правых убеждений. И представитель рабочего класса, и толстосум с Уолл-стрит одинаково считали вредоносными идеи общественной системы здравоохранения или повышения социальной защищенности наемных работников, а слово "коммунист" было для американцев ругательством и черной меткой, которой маркировали даже самые умеренные левые взгляды.
Сбоила американская система давно, но за последние пару десятилетий сломалась окончательно. Недвижимость стала настолько дорогой, что собственное жилье превратилось в недосягаемую мечту для большинства молодых американцев, а аренда сжирает львиную долю зарплаты. Высшее образование из социального лифта превратилось в пожизненную финансовую кабалу, которой охвачена практически вся молодежь. Закредитованность американцев и долговая нагрузка на домохозяйство стали настолько удручающими, что даже дополнительные расходы в 100 долларов могут ввергнуть среднестатистическую семью в финансовый кризис. Здравоохранение в Штатах превратилось в пугало для всего мира, да и сами американцы начали осознавать, что их медицина зашла куда-то совсем не туда.
Причина, по которой сломался великий американский проект, проста. Американцы верили (и около половины страны продолжает верить до сих пор), что главная причина успеха их страны — принципы "дикого" капитализма, стимулирующие в человеке инициативу, предприимчивость и трудолюбие. На самом же деле критически важным фактором оказалась американская земля — та сама "ничейная", богатая и благодатная земля. Ее ресурсы оказались столь колоссальны, что их хватило почти на два века бурного развития и благополучия целой нации.
Однако к XXI веку этот потенциал оказался исчерпан, и Соединенные Штаты вернулись на столбовую дорогу человечества, а на ней все просто и печально: в ситуации ограниченных ресурсов "дикий" капитализм порождает тяжелое общественное неравенство с беспросветным отчаянием малоимущих и ущемленных слоев. Это, в свою очередь, провоцирует их радикализацию, гражданский раскол и риск дестабилизации всей государственно-политической системы. Остальной мир не от хорошей жизни сильно полевел за последнее столетие. Им были извлечены уроки из многих веков беспощадных бунтов, революций и кровавых гражданских войн, из миллионов жертв борьбы за социальную справедливость.
Теперь тот же путь предстоит пройти Америке. Нью-Йорк, в котором перечисленные проблемы проявляются в максимально концентрированном виде, стал только первой ласточкой. Есть, правда, нюанс: судя по победе социалиста Мамдани с программой типа "отнять у богатых белых и поделить", многие американцы готовы качнуться не просто к левым, а к левацким идеям во всем их радикализме. Сомнительный выбор — история России не даст соврать.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Кремле отреагировали на результаты выборов в Нью-Йорке
5 ноября, 12:42
 
В миреАналитикаСШАНью-Йорк (город)Зохран МамданиАмерика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала