Gunvor отозвала предложение о покупке активов "Лукойла"

Ранее "Лукойл", попавший под санкции в США, сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла".

В министерстве также подчеркнули, что новые санкции Минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным ограничениям.