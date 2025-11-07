Рейтинг@Mail.ru
Gunvor отозвала предложение о покупке активов "Лукойла" - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 07.11.2025 (обновлено: 07:44 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/aktivy-2053318925.html
Gunvor отозвала предложение о покупке активов "Лукойла"
Gunvor отозвала предложение о покупке активов "Лукойла" - РИА Новости, 07.11.2025
Gunvor отозвала предложение о покупке активов "Лукойла"
Компания Gunvor отозвала предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании "Лукойл" после того, как минфин США в четверг отказался выдать РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T01:17:00+03:00
2025-11-07T07:44:00+03:00
экономика
сша
украина
gunvor group
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052338141_0:20:2485:1418_1920x0_80_0_0_4e2d7237094904d9f1a8c96ea4f58043.jpg
https://ria.ru/20251105/moldaviya-2052980631.html
https://ria.ru/20251105/bolgariya-2052992988.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052338141_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_362710a74e82370f37850c512baedd7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, украина, gunvor group, лукойл
Экономика, США, Украина, Gunvor Group, ЛУКОЙЛ
Gunvor отозвала предложение о покупке активов "Лукойла"

Gunvor отозвала предложение о приобретении международных активов "Лукойла"

© AP Photo / Valentina PetrovaОфис компании "Лукойл" в Софии
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Valentina Petrova
Офис компании "Лукойл" в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Компания Gunvor отозвала предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании "Лукойл" после того, как минфин США в четверг отказался выдать ей лицензию на ведение бизнеса до окончания конфликта на Украине.
«
"Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов "Лукойла", — говорится в заявлении компании.
Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от "Лукойла"
5 ноября, 15:08
Ранее "Лукойл", попавший под санкции в США, сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла".
В октябре минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50 процентов. Все операции с ними должны завершиться до 21 ноября.
После этого компания объявила, что намерена продать свои зарубежные активы. В частности, "Лукойлу" принадлежит Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае, нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии. Компания также выступает оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке. Есть у нее активы и в Африке.
Как отмечала представитель МИД России Марии Захаровой, введение новых рестрикций посылает контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В министерстве также подчеркнули, что новые санкции Минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным ограничениям.
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Парламент Болгарии отклонил предложение о национализации активов "Лукойла"
5 ноября, 16:10
 
ЭкономикаСШАУкраинаGunvor GroupЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала