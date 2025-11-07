Gunvor отозвала предложение о покупке активов "Лукойла"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Компания Gunvor отозвала предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании "Лукойл" после того, как минфин США в четверг отказался выдать ей лицензию на ведение бизнеса до окончания конфликта на Украине.
«
"Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов "Лукойла", — говорится в заявлении компании.
Ранее "Лукойл", попавший под санкции в США, сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла".
В октябре минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50 процентов. Все операции с ними должны завершиться до 21 ноября.
После этого компания объявила, что намерена продать свои зарубежные активы. В частности, "Лукойлу" принадлежит Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае, нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии. Компания также выступает оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке. Есть у нее активы и в Африке.
Как отмечала представитель МИД России Марии Захаровой, введение новых рестрикций посылает контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В министерстве также подчеркнули, что новые санкции Минфина США против российских компаний не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным ограничениям.