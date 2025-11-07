В аэропорту Нью-Дели задержали более 150 рейсов

"Проблема началась в четверг днем, около 15:00. Из-за нее авиадиспетчеры не могли автоматически получать планы полетов на свои экраны.. Такой сбой — редкость, и раньше его не было. Поскольку каждая задача перед вылетом выполняется вручную в Делийском управлении воздушным движением сейчас царит хаос", - сообщил газете Deccan Herald один из осведомленных источников.