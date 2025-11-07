В аэропорту Нью-Дели задержали более 150 рейсов

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя – РИА Новости. Вылет более 150 рейсов задержан утром в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели из-за технической неполадки в системе управления воздушным движением.
"В аэропорту Дели наблюдаются задержки в выполнении рейсов из-за технических проблем в системе автоматической коммутации сообщений, которая обеспечивает обработку данных управления воздушным движением. Диспетчеры обрабатывают планы полетов вручную, что приводит к некоторым задержкам. Технические специалисты работают над скорейшим восстановлением системы", - сообщило управление аэропортов Индии.
Международный аэропорт имени Индиры Ганди - самый загруженный аэропорт Индии, ежедневно обслуживает более 1,5 тысячи рейсов. По данным сайта Flightradar24, задержки вылетов в пятницу утром составили до 53 минут, и наблюдается тенденция к росту.
"Проблема началась в четверг днем, около 15:00. Из-за нее авиадиспетчеры не могли автоматически получать планы полетов на свои экраны.. Такой сбой — редкость, и раньше его не было. Поскольку каждая задача перед вылетом выполняется вручную в Делийском управлении воздушным движением сейчас царит хаос", - сообщил газете Deccan Herald один из осведомленных источников.