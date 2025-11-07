Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Нью-Дели задержали более 150 рейсов - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/aeroport-2053344648.html
В аэропорту Нью-Дели задержали более 150 рейсов
В аэропорту Нью-Дели задержали более 150 рейсов - РИА Новости, 07.11.2025
В аэропорту Нью-Дели задержали более 150 рейсов
Вылет более 150 рейсов задержан утром в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели из-за технической неполадки в системе управления воздушным... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T08:59:00+03:00
2025-11-07T08:59:00+03:00
в мире
индия
нью-дели
дели
индира ганди
flightradar24
air india
indigo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016430702_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cddc8e3b638efc0294044e6cfe0a36d3.jpg
https://ria.ru/20251107/bryussel-2053318219.html
https://ria.ru/20251106/aeroport-2053119450.html
индия
нью-дели
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016430702_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c382fe1df6682e5e1fe60339e92eca00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, нью-дели, дели, индира ганди, flightradar24, air india, indigo
В мире, Индия, Нью-Дели, Дели, Индира Ганди, Flightradar24, Air India, IndiGo
В аэропорту Нью-Дели задержали более 150 рейсов

В аэропорту Нью-Дели задержали более 150 рейсов из-за масштабного сбоя

© AP Photo / Shonal GangulyПассажиры перед входом в здание международного аэропорта в Нью-Дели, Индия
Пассажиры перед входом в здание международного аэропорта в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Shonal Ganguly
Пассажиры перед входом в здание международного аэропорта в Нью-Дели, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя – РИА Новости. Вылет более 150 рейсов задержан утром в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели из-за технической неполадки в системе управления воздушным движением.
"В аэропорту Дели наблюдаются задержки в выполнении рейсов из-за технических проблем в системе автоматической коммутации сообщений, которая обеспечивает обработку данных управления воздушным движением. Диспетчеры обрабатывают планы полетов вручную, что приводит к некоторым задержкам. Технические специалисты работают над скорейшим восстановлением системы", - сообщило управление аэропортов Индии.
Международный аэропорт Брюсселя Завентем - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Аэропорт Брюсселя возобновил полеты, приостановленные из-за дрона
Вчера, 01:03
Международный аэропорт имени Индиры Ганди - самый загруженный аэропорт Индии, ежедневно обслуживает более 1,5 тысячи рейсов. По данным сайта Flightradar24, задержки вылетов в пятницу утром составили до 53 минут, и наблюдается тенденция к росту.
"Проблема началась в четверг днем, около 15:00. Из-за нее авиадиспетчеры не могли автоматически получать планы полетов на свои экраны.. Такой сбой — редкость, и раньше его не было. Поскольку каждая задача перед вылетом выполняется вручную в Делийском управлении воздушным движением сейчас царит хаос", - сообщил газете Deccan Herald один из осведомленных источников.
Крупнейшие авиакомпании Индии - Air India и IndiGo – также проинформировали своих клиентов о возможных задержках при вылете из аэропорта индийской столицы.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Аэропорты в Нижнекамске и Оренбурге вернулись к штатной работе
6 ноября, 08:34
 
В миреИндияНью-ДелиДелиИндира ГандиFlightradar24Air IndiaIndiGo
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала