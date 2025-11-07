https://ria.ru/20251107/aeroport-2053317393.html
Аэропорт Брюсселя приостановил работу из-за БПЛА, сообщают Reuters
Аэропорт Брюсселя приостановил работу из-за БПЛА, сообщают Reuters - РИА Новости, 07.11.2025
Аэропорт Брюсселя приостановил работу из-за БПЛА, сообщают Reuters
Брюссельский международный аэропорт в четверг временно приостановил работу из-за неопознанного беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T00:40:00+03:00
2025-11-07T00:40:00+03:00
2025-11-07T00:40:00+03:00
в мире
брюссель
льеж
шарлеруа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043191635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c4f263d9b4fa83101e89c1b476301c9.jpg
https://ria.ru/20251106/bpla-2053203900.html
брюссель
льеж
шарлеруа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043191635_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_5b58bbb4eacf5aa41f7794ebced51ca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, льеж, шарлеруа
В мире, Брюссель, Льеж, Шарлеруа
Аэропорт Брюсселя приостановил работу из-за БПЛА, сообщают Reuters
Reuters: аэропорт Брюсселя временно приостановил работу из-за беспилотника