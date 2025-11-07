https://ria.ru/20251107/aeroflot-2053443809.html
Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Москвой и Магаданом
Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Москвой и Магаданом - РИА Новости, 07.11.2025
Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Москвой и Магаданом
Группа "Аэрофлот" в ноябре и декабре увеличивает количество рейсов между Москвой и Магаданом из-за повышенного спроса на данном направлении, дополнительные... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T14:04:00+03:00
2025-11-07T14:04:00+03:00
2025-11-07T14:04:00+03:00
аэрофлот
россия
общество
москва
магадан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842408884_0:214:3260:2048_1920x0_80_0_0_a89ecf0e83ecfd174c1a8c0b1214ef08.jpg
россия
москва
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842408884_529:0:3260:2048_1920x0_80_0_0_456cf67e7af7244159b730878c3b1778.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, россия, общество, москва, магадан
Аэрофлот, Россия, Общество, Москва, Магадан
Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Москвой и Магаданом
"Аэрофлот" в конце года увеличивает число рейсов между Москвой и Магаданом
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в ноябре и декабре увеличивает количество рейсов между Москвой и Магаданом из-за повышенного спроса на данном направлении, дополнительные рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия", сообщила группа.
"Группа "Аэрофлот" в ноябре и декабре вводит дополнительные рейсы авиакомпании "Россия" между Москвой и Магаданом, чтобы удовлетворить повышенный спрос на данном направлении", - говорится в сообщении.
Дополнительные рейсы SU6291 и SU6292 будут выполнены 15, 22, 29 ноября и 27 декабря из Москвы, а из Магадана - 12, 24 и 15, 22, 26, 29 декабря.
Также указывается, что авиакомпания "Россия" заменит воздушные суда на самолеты большей вместимости Boeing 777-300ER и Boeing 747-400 на наиболее востребованные даты (на рейсах SU6289/6290).
"Boeing 777-300ER имеет компоновку салона на 457 кресел. Boeing 747-400 является самым вместительным самолетом в парке российских авиакомпаний и рассчитан на перевозку до 522 пассажиров", - отметили в группе.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.