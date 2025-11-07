Группа "Аэрофлот" увеличивает число рейсов между Москвой и Магаданом

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в ноябре и декабре увеличивает количество рейсов между Москвой и Магаданом из-за повышенного спроса на данном направлении, дополнительные рейсы будет выполнять авиакомпания "Россия", сообщила группа.

"Группа "Аэрофлот" в ноябре и декабре вводит дополнительные рейсы авиакомпании "Россия" между Москвой и Магаданом, чтобы удовлетворить повышенный спрос на данном направлении", - говорится в сообщении.

Дополнительные рейсы SU6291 и SU6292 будут выполнены 15, 22, 29 ноября и 27 декабря из Москвы, а из Магадана - 12, 24 и 15, 22, 26, 29 декабря.

Также указывается, что авиакомпания "Россия" заменит воздушные суда на самолеты большей вместимости Boeing 777-300ER и Boeing 747-400 на наиболее востребованные даты (на рейсах SU6289/6290).

"Boeing 777-300ER имеет компоновку салона на 457 кресел. Boeing 747-400 является самым вместительным самолетом в парке российских авиакомпаний и рассчитан на перевозку до 522 пассажиров", - отметили в группе.