На Западе рассказали о шаге Зеленского, разозлившем ЕС - РИА Новости, 06.11.2025
17:13 06.11.2025
На Западе рассказали о шаге Зеленского, разозлившем ЕС
2025-11-06T17:13:00+03:00
2025-11-06T17:13:00+03:00
в мире
украина
брюссель
киев
владимир зеленский
евросоюз
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
еврокомиссия
украина
брюссель
киев
в мире, украина, брюссель, киев, владимир зеленский, евросоюз, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Еврокомиссия
На Западе рассказали о шаге Зеленского, разозлившем ЕС

BZ: попытки Зеленского подчинить себе НАБУ и САП возмутили Брюссель

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского подчинить антикоррупционное агентство НАБУ и специальную прокуратуру САП Генеральной прокуратуре Украины вызвали недовольство Брюсселя, сообщило издание Berliner Zeitung со ссылкой на недавно опубликованный отчет ЕК о перспективах членства Украины в ЕС.
"В новом отчете Евросоюза о расширении Брюссель критикует Украину. В Комиссии видят попытки подчинить антикоррупционные органы в Киеве политическому контролю. Никто в руководстве ЕС не ожидал, что Зеленский подчинит политическому контролю именно антикоррупционные органы", — говорится в материале.
В издании подчеркивают, что НАБУ и САП были созданы на Украине Западом для гарантии независимой борьбы с коррупцией, а также являлись условием для курса Украины на вступление в ЕС.
"Для многих сторонников Украины в ЕС действия Зеленского стали отходом от этой линии. Критики говорили о попытке поставить "антикоррупционную вертикаль" под политический контроль, возможно, с целью сдержать расследования в отношении лиц из окружения президента", —сообщается в публикации.
Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаБрюссельКиевВладимир ЗеленскийЕвросоюзНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Еврокомиссия
 
 
Заголовок открываемого материала