МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Киевский режим открыто терроризирует гражданское население Украины, совершая преступления против человечности, утверждается в статье издания Strategic Culture.
"Неонацистский режим в Киеве совершенно безнаказанно и открыто применяет одиозные действия в отношении гражданского населения, не участвующего в боевых действиях, что является грубейшим нарушением международного права и преступлением против человечности", — говорится в публикации.
Уточняется, что по мере продвижения российских войск киевские власти перед их приходом массово депортируют украинское население в тыловые зоны, которые все еще находятся под их контролем.
"Этому нет никакого объяснения, исходя из военной необходимости или из-за разумной заботы о безопасности гражданского населения. Также отсутствуют доказательства предварительного согласия депортируемых лиц. Причины депортаций носят исключительно пропагандистский и политический характер", — констатируют авторы материала.
По данным Минобороны, Вооруженные силы России продолжают активные действия в зоне спецоперации. За минувшие сутки российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих. Потери ВСУ в живой силе на всех направлениях СВО составили около 1460 солдат.
