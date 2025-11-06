Продлен срок приема заявок на соискание премии Москвы в области медицины

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Прием заявок на соискание премии Москвы в области медицины продлен до 15 ноября 2025 года из-за большого числа желающих принять участие, сообщает оператор премии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента.

Премия присуждается мэром и правительством Москвы. Она направлена на мотивацию создания новых и оригинальных подходов в лечении, диагностике и профилактике в здравоохранении, продвижение научных гипотез, а также воплощение сильных идей в клиническую практику. За 22 года сотни специалистов смогли получить поддержку в реализации научных проектов и вписать себя в историю современной медицины.

"Столица прилагает все усилия, чтобы инициативы московских медиков были услышаны. Благодаря этому наши медицинские разработки отвечают реальным потребностям жителей, а город остается в числе лидеров по внедрению инноваций в клиническую практику. Каждый год мы выбираем лучшие медицинские проекты. Победители получают денежный приз и всеобщее признание. За 22 года существования премии сотни врачей реализовали свои смелые идеи, вписав их в историю медицины", — сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Отмечается, что подать заявки могут коллективы научных, медицинских, образовательных организаций, выполняющих научно-исследовательские работы, профессиональные сообщества врачей и медицинских сестер.

Отбор работ проходит по нескольким направлениям: "Современные методы диагностики, лечения и профилактики социально значимых заболеваний", "Создание новых цифровых систем в области медицины". Также среди направлений – "Совершенствование охраны здоровья детей и матерей. Комплексные методы и технологии оказания медицинской помощи детям и матерям", "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" и "Разработка новых форм управления и организации медицинской деятельности".

Экспертным советом по присуждению премии, советом главных врачей департамента здравоохранения города Москвы будут отобраны лауреаты премии, лучшие из которых получат денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей и всеобщее признание коллег.