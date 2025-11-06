Рейтинг@Mail.ru
16:58 06.11.2025
Продлен срок приема заявок на соискание премии Москвы в области медицины
Продлен срок приема заявок на соискание премии Москвы в области медицины
Прием заявок на соискание премии Москвы в области медицины продлен до 15 ноября 2025 года из-за большого числа желающих принять участие, сообщает оператор... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:58:00+03:00
2025-11-06T16:58:00+03:00
анастасия ракова
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053228063_0:97:936:624_1920x0_80_0_0_99c09532ce99e1eb04ee6a01f0078f9a.jpg
москва
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053228063_0:9:936:711_1920x0_80_0_0_372e6c413e97a04f350a0370b937fd31.jpg
1920
1920
true
анастасия ракова , москва
Продлен срок приема заявок на соискание премии Москвы в области медицины

© Фото : НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджментаПремия Москвы в области медицины
© Фото : НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента
Премия Москвы в области медицины
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Прием заявок на соискание премии Москвы в области медицины продлен до 15 ноября 2025 года из-за большого числа желающих принять участие, сообщает оператор премии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента.
Премия присуждается мэром и правительством Москвы. Она направлена на мотивацию создания новых и оригинальных подходов в лечении, диагностике и профилактике в здравоохранении, продвижение научных гипотез, а также воплощение сильных идей в клиническую практику. За 22 года сотни специалистов смогли получить поддержку в реализации научных проектов и вписать себя в историю современной медицины.
"Столица прилагает все усилия, чтобы инициативы московских медиков были услышаны. Благодаря этому наши медицинские разработки отвечают реальным потребностям жителей, а город остается в числе лидеров по внедрению инноваций в клиническую практику. Каждый год мы выбираем лучшие медицинские проекты. Победители получают денежный приз и всеобщее признание. За 22 года существования премии сотни врачей реализовали свои смелые идеи, вписав их в историю медицины", — сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Отмечается, что подать заявки могут коллективы научных, медицинских, образовательных организаций, выполняющих научно-исследовательские работы, профессиональные сообщества врачей и медицинских сестер.
Отбор работ проходит по нескольким направлениям: "Современные методы диагностики, лечения и профилактики социально значимых заболеваний", "Создание новых цифровых систем в области медицины". Также среди направлений – "Совершенствование охраны здоровья детей и матерей. Комплексные методы и технологии оказания медицинской помощи детям и матерям", "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" и "Разработка новых форм управления и организации медицинской деятельности".
Экспертным советом по присуждению премии, советом главных врачей департамента здравоохранения города Москвы будут отобраны лауреаты премии, лучшие из которых получат денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей и всеобщее признание коллег.
Организаторами премии выступили правительство Москвы, департамент здравоохранения столицы и совет главных врачей.
 
Анастасия Ракова
 
 
