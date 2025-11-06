Рейтинг@Mail.ru
"Спорт должен сближать, а не разделять": НОК Замбии об отстранении России
17:46 06.11.2025 (обновлено: 17:53 06.11.2025)
"Спорт должен сближать, а не разделять": НОК Замбии об отстранении России
"Спорт должен сближать, а не разделять": НОК Замбии об отстранении России
спорт, россия, замбия
"Спорт должен сближать, а не разделять": НОК Замбии об отстранении России

Сборная России на Олимпиаде-2018
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Замбия, вице-президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов и президент Африканской конференции федераций олимпийских видов спорта Альфред Фолоко заявил, что Африка выступает в качестве арбитра в вопросе отстранения россиян и белорусов от международных соревнований, отметив, что спорт должен быть пространством для диалога, солидарности и единства.
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. В четверг проходит пленарное заседание "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе", участие в котором также принимают министр спорта России Михаил Дегтярев, министр спорта Сербии Зоран Гаич, министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.
«
"Участие России в международном спорте было серьезно ограничено за последние годы, но мы не отчаиваемся. На международной арене мы стремимся к созданию новых партнерств и платформ сотрудничества. Мы говорим о том, что появляется мультиполярный спорт. Ассоциация НОК Африки подчеркивает, что спорт должен быть пространством для диалога, солидарности и единства", - сказал Фолоко.
"Африка выступает в качестве арбитра. Мы считаем, что спорт должен сближать, а не разделять, и наша ассоциация будет этому содействовать. Мы стремимся, чтобы мировой спорт был единым, несмотря на политическое разделение. Спорт не принадлежит никому, он принадлежит всему человечеству. Так говорят у нас в Африке!" - добавил он.
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Министр спорта Сербии надеется укреплять сотрудничество с Россией
