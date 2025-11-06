Рейтинг@Mail.ru
"Просто не лезь". Японцы набросились на своего премьера из-за Зеленского - РИА Новости, 06.11.2025
16:46 06.11.2025
"Просто не лезь". Японцы набросились на своего премьера из-за Зеленского
Пользователи Yahoo News Japan резко отреагировали на телефонный разговор нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити с Владимиром Зеленским, в ходе которого... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
япония
украина
владимир зеленский
санаэ такаити
киев
в мире, япония, украина, владимир зеленский, санаэ такаити, киев
В мире, Япония, Украина, Владимир Зеленский, Санаэ Такаити, Киев

"Просто не лезь". Японцы набросились на своего премьера из-за Зеленского

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan резко отреагировали на телефонный разговор нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити с Владимиром Зеленским, в ходе которого она подчеркнула, что Япония намерена и дальше поддерживать Украину.
"Ой, Такаити, просто не лезь", — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"На грани краха". СМИ сообщили о панике режима Зеленского
Вчера, 11:26
"Скажите, пожалуйста, а как долго мы будем поддерживать чужую страну на собственные налоги? Я уже на пределе", — отметил другой.
"Поддержка, поддержка, Зеленскому нужна только поддержка, все вокруг только и говорят, что о поддержке! Да хватит уже им помогать, это наши деньги, наши налоги, перестаньте выпускать их в трубу!", — подчеркнул третий.
"Стесняюсь спросить, а Украина без нашей поддержки никак не обойдется? Оказывать ей помощь все равно что самим открыто ввязаться в конфликт", — поделился мнением еще один пользователь.
"Поддерживать Украину — это просто выбросить деньги на ветер. Наши политики не видят дальше собственного носа, поэтому творят что хотят", — заключили читатели.
Украина, столкнувшаяся с дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Наступило отчаяние". На Западе сделали заявление о плане ЕС против России
Вчера, 16:36
 
В миреЯпонияУкраинаВладимир ЗеленскийСанаэ ТакаитиКиев
 
 
