Москвичам посоветовали перейти на зимние шины - РИА Новости, 06.11.2025
13:01 06.11.2025
Москвичам посоветовали перейти на зимние шины
Выходные будут предназначены для смены автомобильных шин, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 06.11.2025
Москвичам посоветовали перейти на зимние шины

© РИА НовостиАвтомобильные шины
Автомобильные шины - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости
Автомобильные шины. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Выходные будут предназначены для смены автомобильных шин, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Эти выходные будут как раз предназначены для совершения вот этого действия (смены автомобильных шин - ред.), потому что на следующей неделе уже в ночные часы температура будет отрицательной", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в конце следующей недели не исключено появление осадков в виде мокрого снега.
"Пора об этом задуматься тем, кто еще не сделал этого ранее", - добавила синоптик.
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Стоимость ОСАГО в России достигла дна, считают страховщики
30 октября, 16:01
 
