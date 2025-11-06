https://ria.ru/20251106/vsu-2053090200.html
ВСУ не оставляют попыток деблокировать Купянск, заявил боец ВС России
ВСУ не оставляют попыток деблокировать Купянск, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" ВС РФ с позывным "Лаврик". РИА Новости, 06.11.2025
