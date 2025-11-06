Рейтинг@Mail.ru
ВСУ не оставляют попыток деблокировать Купянск, заявил боец ВС России
Специальная военная операция на Украине
 
01:48 06.11.2025
ВСУ не оставляют попыток деблокировать Купянск, заявил боец ВС России
ВСУ не оставляют попыток деблокировать Купянск, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" ВС РФ с позывным "Лаврик". РИА Новости, 06.11.2025
ВСУ не оставляют попыток деблокировать Купянск, заявил боец ВС России

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ВСУ не оставляют попыток деблокировать Купянск, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" ВС РФ с позывным "Лаврик".
"Я командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка, позывной "Лаврик". Мой отряд выполняет задачу по зачистке и освобождению Купянска.... Противник не оставляет попыток деблокировать Купянск", - сказал боец ВС РФ в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

В Минобороны РФ накануне заявили, что Владимир Зеленский, говоря о якобы "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
