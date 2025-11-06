https://ria.ru/20251106/volgorechensk-2053126925.html
В Волгореченске после атаки БПЛА закрыли школы и детсады
Детсады и школы закрыли на один день в Волгореченске Костромской области после атаки украинских БПЛА, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Ситникова. РИА Новости, 06.11.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости.
Детсады и школы закрыли на один день в Волгореченске Костромской области после атаки украинских БПЛА, сообщается в Telegram-канале
губернатора Сергея Ситникова.
Ранее утром в четверг Ситников
сообщил, что в Волгореченске
отражена атака беспилотников. Под утро жители города слышали работу защитной системы – прозвучало несколько хлопков. Оперативные службы устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет.
В Telegram-канале сообщается, что Ситников провёл заседание оперативного штаба. Приняты дополнительные решения по обеспечению безопасности людей и работе объектов жизнеобеспечения.
"Оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска. Работники администрации города Волгореченска и сельских поселений, находящихся рядом с городом, проводят обходы граждан, чтобы убедиться в их безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Волгореченске ведется работа по устранению последствий атаки БПЛА.
В настоящее время угроза беспилотной опасности в регионе отменена, подчеркивают власти.