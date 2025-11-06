Рейтинг@Mail.ru
В Волгореченске после атаки БПЛА закрыли школы и детсады - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/volgorechensk-2053126925.html
В Волгореченске после атаки БПЛА закрыли школы и детсады
В Волгореченске после атаки БПЛА закрыли школы и детсады - РИА Новости, 06.11.2025
В Волгореченске после атаки БПЛА закрыли школы и детсады
Детсады и школы закрыли на один день в Волгореченске Костромской области после атаки украинских БПЛА, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Ситникова. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T09:24:00+03:00
2025-11-06T09:24:00+03:00
волгореченск
костромская область
сергей ситников
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6edb8b8dd1d9e836df540e83f7d7201f.jpg
https://ria.ru/20251106/voronezh-2053121497.html
https://ria.ru/20251106/pvo-2053120816.html
волгореченск
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_add8ec8ccb3b06cedea3772f28a5c0a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгореченск, костромская область, сергей ситников, происшествия
Волгореченск, Костромская область, Сергей Ситников, Происшествия
В Волгореченске после атаки БПЛА закрыли школы и детсады

В Волгореченске после атаки БПЛА на один день закрыли школы и детские сады

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Детсады и школы закрыли на один день в Волгореченске Костромской области после атаки украинских БПЛА, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Ситникова.
Ранее утром в четверг Ситников сообщил, что в Волгореченске отражена атака беспилотников. Под утро жители города слышали работу защитной системы – прозвучало несколько хлопков. Оперативные службы устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В пригороде Воронежа повреждена крыша склада при атаке БПЛА
08:47
В Telegram-канале сообщается, что Ситников провёл заседание оперативного штаба. Приняты дополнительные решения по обеспечению безопасности людей и работе объектов жизнеобеспечения.
"Оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска. Работники администрации города Волгореченска и сельских поселений, находящихся рядом с городом, проводят обходы граждан, чтобы убедиться в их безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Волгореченске ведется работа по устранению последствий атаки БПЛА.
В настоящее время угроза беспилотной опасности в регионе отменена, подчеркивают власти.
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Силы ПВО сбили за ночь 75 украинских дронов
08:42
 
ВолгореченскКостромская областьСергей СитниковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала