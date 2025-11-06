В Волгореченске после атаки БПЛА закрыли школы и детсады

В Telegram-канале сообщается, что Ситников провёл заседание оперативного штаба. Приняты дополнительные решения по обеспечению безопасности людей и работе объектов жизнеобеспечения.

"Оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска. Работники администрации города Волгореченска и сельских поселений, находящихся рядом с городом, проводят обходы граждан, чтобы убедиться в их безопасности", - говорится в сообщении.