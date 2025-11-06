Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 06.11.2025
08:22 06.11.2025
В Костромской области отразили атаку беспилотников
Атака беспилотников отражена в Волгореченске Костромской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников. РИА Новости, 06.11.2025
происшествия, волгореченск, костромская область, сергей ситников
Происшествия, Волгореченск, Костромская область, Сергей Ситников
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Атака беспилотников отражена в Волгореченске Костромской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников.
"В Волгореченске Костромской области отражена атака беспилотников. Под утро жители города слышали работу защитной системы – прозвучало несколько хлопков... Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры.
Ситников отметил, что он проводит оперативный штаб в связи с атакой. Все системы региона работают в штатном режиме.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
