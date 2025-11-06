https://ria.ru/20251106/volgorechensk-2053118079.html
В Костромской области отразили атаку беспилотников
В Костромской области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 06.11.2025
В Костромской области отразили атаку беспилотников
Атака беспилотников отражена в Волгореченске Костромской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Сергей Ситников.
В Костромской области отразили атаку беспилотников
В Костромской области отразили атаку дронов, пострадавших нет