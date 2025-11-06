В аэропорту Волгограда сняли ограничения

Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация.

« "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.