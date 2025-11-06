В Волгограде обследуют дома, поврежденные после атаки БПЛА

ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Оперативные службы проводят обследование домов в Волгограде, где были повреждены окна в результате атаки украинских БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

"Муниципальные службы проводят обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной массированной атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда", - сообщили РИА Новости в мэрии.

По информации властей, в доме по улице Гаря Хохолова, который был атакован БПЛА, уже проведено поквартирное обследование, подача света, тепла и воды осуществляется в штатном режиме.