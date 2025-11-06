https://ria.ru/20251106/volgograd-2053119293.html
В Волгограде обследуют дома, поврежденные после атаки БПЛА
В Волгограде обследуют дома, поврежденные после атаки БПЛА
Оперативные службы проводят обследование домов в Волгограде, где были повреждены окна в результате атаки украинских БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2025
волгоград
волгоградская область
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Оперативные службы проводят обследование домов в Волгограде, где были повреждены окна в результате атаки украинских БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
"Муниципальные службы проводят обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной массированной атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда", - сообщили РИА Новости в мэрии.
По информации властей, в доме по улице Гаря Хохолова, который был атакован БПЛА, уже проведено поквартирное обследование, подача света, тепла и воды осуществляется в штатном режиме.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
в Telegram-канале администрации региона сообщал, что в ночь на четверг в результате атаки БПЛА ВСУ
на 24-этажный дом по улице Гаря Хохолова погиб мужчина, были повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов.