В Волгограде обследуют дома, поврежденные после атаки БПЛА - РИА Новости, 06.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/volgograd-2053119293.html
В Волгограде обследуют дома, поврежденные после атаки БПЛА
В Волгограде обследуют дома, поврежденные после атаки БПЛА
В Волгограде обследуют дома, поврежденные после атаки БПЛА
Оперативные службы проводят обследование домов в Волгограде, где были повреждены окна в результате атаки украинских БПЛА
2025-11-06T08:33:00+03:00
2025-11-06T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
волгоград
волгоградская область
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
В Волгограде обследуют дома, поврежденные после атаки БПЛА

В Волгограде оперативные службы обследуют дома, поврежденные при атаке БПЛА ВСУ

Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Оперативные службы проводят обследование домов в Волгограде, где были повреждены окна в результате атаки украинских БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
"Муниципальные службы проводят обследование домов, где было повреждено остекление в результате ночной массированной атаки беспилотных аппаратов на территорию Волгограда", - сообщили РИА Новости в мэрии.
По информации властей, в доме по улице Гаря Хохолова, который был атакован БПЛА, уже проведено поквартирное обследование, подача света, тепла и воды осуществляется в штатном режиме.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона сообщал, что в ночь на четверг в результате атаки БПЛА ВСУ на 24-этажный дом по улице Гаря Хохолова погиб мужчина, были повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградВолгоградская областьАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
 
