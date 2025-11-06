Путин оценил развитие волейбола в России

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал волейбол народным видом спорта в России.
"Волейбол в нашей стране - это народный такой, можно сказать, вид спорта. Кто только в волейбол не играет, на каких площадках только не играют люди разных абсолютно возрастов, делают это с удовольствием. Но и настоящий волейбол такой в рамках спорта высоких достижений развивается очень успешно. У нас и девушки, и мужчины демонстрируют отличные результаты", - сказал Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2025 году.
В четверг Путин в Самаре участвует в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе поездки также выступит на форуме "Россия - спортивная держава" и проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.