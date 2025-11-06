https://ria.ru/20251106/vladikavkaz-2053117931.html
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли временные ограничения - РИА Новости, 06.11.2025
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.11.2025
владикавказ
грозный
беслан
