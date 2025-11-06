Рейтинг@Mail.ru
"Виктория" — "Фенербахче": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Футбол
 
22:00 06.11.2025
"Виктория" — "Фенербахче": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Виктория" — "Фенербахче": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Виктория" и "Фенербахче" встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
/20251024/paok-2050234691.html
"Виктория" — "Фенербахче": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Виктория" и "Фенербахче" встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 6 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
