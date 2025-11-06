Рейтинг@Mail.ru
14:53 06.11.2025
А7 предложит бизнесу "золотой" вексель для трансграничных платежей
А7 предложит бизнесу "золотой" вексель для трансграничных платежей
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, предложит клиентам - юридическим лицам вексель для внешнеэкономической деятельности, который обеспечен золотом, говорится в сообщении компании.
"Вексель подходит для расчетов с иностранными контрагентами. Его можно использовать для оплаты контрактов в любой удобной валюте", - говорится в сообщении.
Также вексель подходит для оплаты сделок золотом.
Уточняется, что доходность инструмента составляет 10% годовых независимо от валюты номинала векселя. Проценты будут начисляться ежемесячно со дня покупки, а выплачиваться при погашении.
А7 - российская платформа международных платежей, специализирующаяся на трансграничных переводах для бизнеса.
А7 представила цифровой вексель для международных расчетов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"А7" представила цифровой вексель для международных расчетов
7 октября, 19:04
 
Экономика
 
 
