А7 предложит бизнесу "золотой" вексель для трансграничных платежей

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Платформа трансграничных платежей A7, созданная банком ПСБ, предложит клиентам - юридическим лицам вексель для внешнеэкономической деятельности, который обеспечен золотом, говорится в сообщении компании.

"Вексель подходит для расчетов с иностранными контрагентами. Его можно использовать для оплаты контрактов в любой удобной валюте", - говорится в сообщении.

Также вексель подходит для оплаты сделок золотом.

Уточняется, что доходность инструмента составляет 10% годовых независимо от валюты номинала векселя. Проценты будут начисляться ежемесячно со дня покупки, а выплачиваться при погашении.