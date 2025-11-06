Рейтинг@Mail.ru
11:51 06.11.2025
Медорганизации Подмосковья получили 114 аппаратов УЗИ
Медорганизации Подмосковья получили 114 аппаратов УЗИ с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Аппарат ультразвуковой диагностики
Аппарат ультразвуковой диагностики. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Медорганизации Подмосковья получили 114 аппаратов УЗИ с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Медтехника закуплена благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
"Ультразвуковая диагностика имеет широкий спектр применения: от кардиологии и эндокринологии до онкологии и гинекологии. Поэтому важно оснащать поликлиники и стационары современными аппаратами УЗИ. С начала года мы поставили в наши учреждения 114 единиц такого оборудования. На их закупку было направлено почти 1,2 миллиарда рублей", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Медтехника поступила в 33 медицинских организации Подмосковья, в том числе в Воскресенскую, Одинцовскую, Щелковскую, Орехово-Зуевскую и другие больницы.
Кроме того, в регионе активно реализуются федеральный проект "Охрана материнства и детства", национальный проект "Семья", благодаря которым строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.
