Рейтинг@Mail.ru
"Утрехт" — "Порту": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:45 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/utrekht-portu-smotret-onlayn-2053281733.html
"Утрехт" — "Порту": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Утрехт" — "Порту": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября - РИА Новости, 06.11.2025
"Утрехт" — "Порту": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября
"Утрехт" и "Порту" встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T19:45:00+03:00
2025-11-06T19:45:00+03:00
футбол
утрехт
порту
лига европы уефа
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998096111_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ed197fb316b2477bdeec822371e825bd.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998096111_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7fb23bcf7f452301f356af3ef6014e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
утрехт, порту, лига европы уефа, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Утрехт, Порту, Лига Европы УЕФА, Анонсы и трансляции матчей

"Утрехт" — "Порту": смотреть онлайн матч Лиги Европы 6 ноября

© Соцсети "Порту" Дэнни Намасо
Дэнни Намасо - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Соцсети "Порту"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Утрехт" и "Порту" встретятся в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА.
Во сколько начало
Встреча состоится 6 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига Европы УЕФА
06 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Утрехт
1 : 1
Порту
48‎’‎ • Мигель Родригес
(Суфьян Эль-Каруани)
66‎’‎ • Борха Сайнc
(Deniz Guel)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболУтрехтПортуЛига Европы 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала