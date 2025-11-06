https://ria.ru/20251106/uljanovsk-2053095899.html
В аэропортах Ульяновска и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Ульяновска и Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.11.2025
В аэропортах Ульяновска и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Ульяновска и Ярославля введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T03:10:00+03:00
2025-11-06T03:10:00+03:00
2025-11-06T03:10:00+03:00
ульяновск
ярославль
пензенская область
олег мельниченко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669820_9:0:837:466_1920x0_80_0_0_5fd331c3136b54694ae4164d60c9e904.jpg
https://ria.ru/20251106/ivanovo-2053087534.html
ульяновск
ярославль
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669820_43:0:664:466_1920x0_80_0_0_449a6eb54eb5d0fb533b16fdb2dc7a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, ярославль, пензенская область, олег мельниченко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна , безопасность
Ульяновск, Ярославль, Пензенская область, Олег Мельниченко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна , Безопасность
В аэропортах Ульяновска и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Ульяновска и Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск рейсов