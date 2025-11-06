Рейтинг@Mail.ru
Швеция и Украина создадут центр оборонных инноваций - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:53 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053314630.html
Швеция и Украина создадут центр оборонных инноваций
Швеция и Украина создадут центр оборонных инноваций - РИА Новости, 06.11.2025
Швеция и Украина создадут центр оборонных инноваций
Швеция и Украина создадут совместный центр оборонных инноваций, в котором будет работать шведский персонал, заявил в четверг министр обороны Швеции Пол Йонсон. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:53:00+03:00
2025-11-06T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швеция
россия
денис шмыгаль
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2046978754.html
украина
швеция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швеция, россия, денис шмыгаль, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швеция, Россия, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, НАТО
Швеция и Украина создадут центр оборонных инноваций

Швеция и Украина создадут совместный центр оборонных инноваций

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Швеция и Украина создадут совместный центр оборонных инноваций, в котором будет работать шведский персонал, заявил в четверг министр обороны Швеции Пол Йонсон.
"Мы только что подписали письмо о намерениях по оборонным инновациям. Одной из самых важных особенностей этого является создание совместного центра на Украине, где шведский персонал будет работать над оборонными инновациями", - сказал Йонсон на пресс-конференции с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. Трансляцию вела канцелярия шведского правительства.
Министр также сообщил, что власти создадут подразделение оборонных инноваций в составе вооруженных сил Швеции. Оно будет тесно сотрудничать с подразделением оборонных инноваций, которое создается на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В подполье сообщили о взрывах в районе обслуживания F-16 на Украине
8 октября, 07:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвецияРоссияДенис ШмыгальСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала