Швеция и Украина создадут центр оборонных инноваций

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Швеция и Украина создадут совместный центр оборонных инноваций, в котором будет работать шведский персонал, заявил в четверг министр обороны Швеции Пол Йонсон.
"Мы только что подписали письмо о намерениях по оборонным инновациям. Одной из самых важных особенностей этого является создание совместного центра на Украине, где шведский персонал будет работать над оборонными инновациями", - сказал Йонсон на пресс-конференции с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. Трансляцию вела канцелярия шведского правительства.
Министр также сообщил, что власти создадут подразделение оборонных инноваций в составе вооруженных сил Швеции. Оно будет тесно сотрудничать с подразделением оборонных инноваций, которое создается на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.