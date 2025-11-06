Киев получил 400 беспилотников в рамках инициативы PURL, заявил Шмыгаль

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава украинского минобороны Денис Шмыгаль утверждает, что Киев получил 400 беспилотников в рамках инициативы PURL.
"Мы также благодарим Швецию за участие в инициативе PURL, которая позволяет Украине получать сделанное в США оружие. Швеция была одной из первых, кто внес свой вклад... Благодаря этому сотрудничеству наши вооруженные силы уже получили 400 дронов", - заявил Шмыгаль на совместной пресс-конференции с главой МО Швеции Полом Юнсоном.
Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL. Позднее Владимир Зеленский жаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.