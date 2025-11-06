Рейтинг@Mail.ru
Киев получил 400 беспилотников в рамках инициативы PURL, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 06.11.2025
22:52 06.11.2025
Киев получил 400 беспилотников в рамках инициативы PURL, заявил Шмыгаль
Киев получил 400 беспилотников в рамках инициативы PURL, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 06.11.2025
Киев получил 400 беспилотников в рамках инициативы PURL, заявил Шмыгаль
Глава украинского минобороны Денис Шмыгаль утверждает, что Киев получил 400 беспилотников в рамках инициативы PURL. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:52:00+03:00
2025-11-06T22:52:00+03:00
в мире
украина
швеция
сша
денис шмыгаль
марк рютте
владимир зеленский
нато
украина
швеция
сша
в мире, украина, швеция, сша, денис шмыгаль, марк рютте, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Швеция, США, Денис Шмыгаль, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО
Киев получил 400 беспилотников в рамках инициативы PURL, заявил Шмыгаль

Шмыгаль: ВСУ получили 400 беспилотников в рамках инициативы PURL

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава украинского минобороны Денис Шмыгаль утверждает, что Киев получил 400 беспилотников в рамках инициативы PURL.
"Мы также благодарим Швецию за участие в инициативе PURL, которая позволяет Украине получать сделанное в США оружие. Швеция была одной из первых, кто внес свой вклад... Благодаря этому сотрудничеству наши вооруженные силы уже получили 400 дронов", - заявил Шмыгаль на совместной пресс-конференции с главой МО Швеции Полом Юнсоном.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL. Позднее Владимир Зеленский жаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаШвецияСШАДенис ШмыгальМарк РюттеВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
