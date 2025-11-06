Украина ввела санкции против 36 компаний из России, работающих в Арктике

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На Украине введены санкции против 36 компаний из России, занимающихся добычей ресурсов в Арктике, говорится в сообщении на сайте офиса Владимира Зеленского.
Согласно сообщению и указу, опубликованному на сайте Зеленского, санкции введены против российских субъектов, работающих на добычу ресурсов в Арктике, в него вошли 18 физических и 36 юридических лиц, обеспечивающих добычу и экспорт российских энергоресурсов, разработчики и производители военно-инженерной техники.
Из сообщения следует, что также санкции введены против компаний, осуществляющих промышленные исследования, геологическую разведку и разработку месторождений полезных ископаемых и производство сырьевой продукции, привлеченных к поставке российского угля на экспорт через морские транспортные пути "в обход санкций, используя компании-посредники".
Санкции, в частности, применены к компаниям "Ванкорнефть", "Группа Синара", "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", "Корпорация развития Мурманской области", "Петербургский тракторный завод", "Таймырнефтегаз", "Ямалтрансстрой", VIS Group, "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", "Кировский завод", "Сибур Холдинг", "Арктический лабораторный центр", "Бурэнерго", "Велесстрой", "Угольная компания "Разрез Бейский", "Угольная компания "Разрез Майрыхский".
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
