Украина ввела санкции против 36 компаний из России, работающих в Арктике

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На Украине введены санкции против 36 компаний из России, занимающихся добычей ресурсов в Арктике, говорится в сообщении на сайте офиса Владимира Зеленского.

Из сообщения следует, что также санкции введены против компаний, осуществляющих промышленные исследования, геологическую разведку и разработку месторождений полезных ископаемых и производство сырьевой продукции, привлеченных к поставке российского угля на экспорт через морские транспортные пути "в обход санкций, используя компании-посредники".