На Западе раскрыли два новых способа финансирования Украины

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Члены Еврокомиссии подготовили две концепции, которые могут позволить Евросоюзу покрыть дефицит в финансировании Киева, сообщил портал Euractiv.
Как отмечается, инициативы по финансовой помощи Украине изложат в документе Еврокомиссии, который планируют рассмотреть в течение будущих недель.
В конце октября на саммите ЕС в Брюсселе Бельгия заблокировала предложение Еврокомиссии по использованию замороженных суверенных российских активов для финансирования Украины на 2026 и 2027 годы и предложила главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен найти другие более безопасные решения.
После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.