На Западе раскрыли два новых способа финансирования Украины

Как отмечается, инициативы по финансовой помощи Украине изложат в документе Еврокомиссии, который планируют рассмотреть в течение будущих недель.

МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.