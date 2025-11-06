МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Европе нацелились на замороженные активы России, считая, что она проиграет войну, но этого не произойдет, и Украине нужно это понять, заявил немецкий депутат Европарламента, ранее проработавший 34 года дипломатом ООН, Михаэль фон дер Шуленбург в В Европе нацелились на замороженные активы России, считая, что она проиграет войну, но этого не произойдет, и Украине нужно это понять, заявил немецкий депутат Европарламента, ранее проработавший 34 года дипломатом ООН, Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала.

"В резолюциях Европарламента указывалось, что Украина должна получать 0,25 процента всего нашего ВВП каждый год. Ничего не произошло. А теперь, поскольку у нас нет денег, мы хотим использовать замороженные активы россиян. <…> Мы должны получить эти деньги, а Россия вернет их, когда она проиграет войну. То есть мы все еще считаем, что она проигрывает войну — но этого не произойдет. И Украине нужно это понять", — подчеркнул евродепутат.

По данным Минобороны, Вооруженные силы России продолжают активные действия в зоне спецоперации. За минувшие сутки российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих. Потери ВСУ в живой силе на всех направлениях СВО составили около 1460 солдат.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.

Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".