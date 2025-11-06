Рейтинг@Mail.ru
"Она проиграет войну ". На Западе раскрыли план против России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:45 06.11.2025
"Она проиграет войну ". На Западе раскрыли план против России
Депутат ЕП Шуленбург: Украине необходимо понять, что Россия не проиграет войну

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Европе нацелились на замороженные активы России, считая, что она проиграет войну, но этого не произойдет, и Украине нужно это понять, заявил немецкий депутат Европарламента, ранее проработавший 34 года дипломатом ООН, Михаэль фон дер Шуленбург в эфире YouTube-канала.
"В резолюциях Европарламента указывалось, что Украина должна получать 0,25 процента всего нашего ВВП каждый год. Ничего не произошло. А теперь, поскольку у нас нет денег, мы хотим использовать замороженные активы россиян. <…> Мы должны получить эти деньги, а Россия вернет их, когда она проиграет войну. То есть мы все еще считаем, что она проигрывает войну — но этого не произойдет. И Украине нужно это понять", — подчеркнул евродепутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Заставить Путина платить": Европа засуетилась в ожидании катастрофы
22 октября, 08:00

По данным Минобороны, Вооруженные силы России продолжают активные действия в зоне спецоперации. За минувшие сутки российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих. Потери ВСУ в живой силе на всех направлениях СВО составили около 1460 солдат.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
