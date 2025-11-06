Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
Хоккей
 
19:00 06.11.2025
ЦСКА — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
ЦСКА — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
ЦСКА и "Торпедо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
цска, торпедо, анонсы и трансляции матчей, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, ЦСКА, Торпедо, Анонсы и трансляции матчей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

ЦСКА — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. ЦСКА и "Торпедо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 6 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
1 : 2
Торпедо НН
32:19 • Никита Охотюк
(Даниэл Спронг, Ретт Гарднер)
40:54 • Сергей Гончарук
(Алексей Кручинин, Боб Нарделла)
57:18 • Егор Виноградов
(Андрей Белевич, Александр Яремчук)
