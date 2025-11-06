Рейтинг@Mail.ru
Хоценко: центр демографических компетенций создан в Омской области
Цветущие поля в Омской области
Омская область
 
13:18 06.11.2025 (обновлено: 13:33 06.11.2025)
Хоценко: центр демографических компетенций создан в Омской области
Хоценко: центр демографических компетенций создан в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале о создании центра демографических компетенций в регионе. РИА Новости, 06.11.2025
https://ria.ru/20251028/khotsenko-2051336516.html
Хоценко: центр демографических компетенций создан в Омской области

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Омской областиЗдание Правительства Омской области
Здание Правительства Омской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Омской области
Здание Правительства Омской области. Архивное фото
ОМСК, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале о создании центра демографических компетенций в регионе.
Центр демографических компетенций создан в Омской области по инициативе губернатора. Главная цель — создать эффективную систему поддержки семей. Новая структура займется анализом рождаемости в регионе. Также специалисты займутся подготовкой предложений по улучшению демографической ситуации и изучением общественного мнения, а также подготовкой практических рекомендаций по улучшению демографической ситуации в регионе.
"Омский центр демографических компетенций станет частью региональной программы по повышению рождаемости до 2030 года. Главная цель — создать эффективную систему поддержки семей и повысить качество жизни жителей Омской области", - написал Виталий Хоценко.
Специалисты центра займутся мониторингом показателей рождаемости и миграционных тенденций. Также они должны будут формировать аналитические материалы и собирать обратную связь от муниципалитетов.
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
