Хоценко: центр демографических компетенций создан в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале о создании центра демографических компетенций в регионе. РИА Новости, 06.11.2025
ОМСК, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале о создании центра демографических компетенций в регионе.
Центр демографических компетенций создан в Омской области по инициативе губернатора. Главная цель — создать эффективную систему поддержки семей. Новая структура займется анализом рождаемости в регионе. Также специалисты займутся подготовкой предложений по улучшению демографической ситуации и изучением общественного мнения, а также подготовкой практических рекомендаций по улучшению демографической ситуации в регионе.
"Омский центр демографических компетенций станет частью региональной программы по повышению рождаемости до 2030 года. Главная цель — создать эффективную систему поддержки семей и повысить качество жизни жителей Омской области", - написал Виталий Хоценко.
Специалисты центра займутся мониторингом показателей рождаемости и миграционных тенденций. Также они должны будут формировать аналитические материалы и собирать обратную связь от муниципалитетов.