Россия отправит в Армению еще 132 вагона с пшеницей - РИА Новости, 06.11.2025
01:04 06.11.2025
Россия отправит в Армению еще 132 вагона с пшеницей
Россия до конца января 2026 года планирует отправить в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан еще 132 вагона с пшеницей
экономика
армения
россия
азербайджан
ржд
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
армения
россия
азербайджан
2025
экономика, армения, россия, азербайджан, ржд, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия отправит в Армению еще 132 вагона с пшеницей

Зерно
Зерно. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия до конца января 2026 года планирует отправить в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан еще 132 вагона с пшеницей, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Первую партию зерна отправили в Армению через Азербайджан по железной дороге. РЖД организовали отправку более 1 тысячи тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению… До конца января 2026 года по этому маршруту планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей. Также прорабатываются поставки и других категорий грузов", - говорится в сообщении.
Ранее Минсельхоз РФ сообщил РИА Новости, что Россия осуществила первую поставку зерна в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан. Ранее российский экспорт в Армению осуществлялся в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход и морем через порты Грузии.
В Минтрансе подчеркнули, что организация нового логистического маршрута стала возможной благодаря возобновлению транзита грузов в Армению через Азербайджан.
"Это первый случай таких перевозок с 90-х годов", - заключили в ведомстве.
Экономика Армения Россия Азербайджан РЖД Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
