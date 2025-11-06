Рейтинг@Mail.ru
Первый за 30 лет железнодорожный состав прибыл из России в Армению
06.11.2025
Первый за 30 лет железнодорожный состав прибыл из России в Армению
Первый за 30 лет железнодорожный состав прибыл из России в Армению - РИА Новости, 06.11.2025
Первый за 30 лет железнодорожный состав прибыл из России в Армению
Первый за более чем 30 лет железнодорожный состав прибыл из России через Азербайджан и Грузию в Армению, в нем 1050 тонн пшеницы, сообщила компания "Грейн... РИА Новости, 06.11.2025
экономика
армения
азербайджан
грузия
ильхам алиев
алексей оверчук
россия
армения
азербайджан
грузия
россия
экономика, армения, азербайджан, грузия, ильхам алиев, алексей оверчук, россия
Экономика, Армения, Азербайджан, Грузия, Ильхам Алиев, Алексей Оверчук, Россия
Первый за 30 лет железнодорожный состав прибыл из России в Армению

Первый за 30 лет ж/д состав прибыл из России в Армению через Азербайджан

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Первый за более чем 30 лет железнодорожный состав прибыл из России через Азербайджан и Грузию в Армению, в нем 1050 тонн пшеницы, сообщила компания "Грейн Гейтс".
"Компания "Грейн Гейтс" осуществила первую экспортную поставку партии российской пшеницы в Республику Армения по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджанской Республики. В рамках первой отправки экспортировано 1050 тонн пшеницы 3-го класса, перевезённых 15 вагонами-зерновозами железнодорожного оператора "Русагротранс" ", - сообщила компания.
Состав из 15 зерновозов проследовал через территорию Азербайджана и Грузии и пересёк границу с Арменией для последующей доставки на станцию назначения Даларик Южно-Кавказской железной дороги. Пшеница была отгружена из Ульяновской области.
"Таким образом, "Грейн Гейтс" стала первой российской компанией, возобновившей железнодорожный экспорт агропромышленной продукции в Армению транзитом по территории Азербайджана. Перевозки по этому направлению не осуществлялись более 30 лет", - отметили в компании. До возобновления железнодорожного сообщения поставки велись в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход, а также морем через порты Грузии.
Сейчас объём импорта зерна (пшеницы, ячменя и кукурузы) со стороны Армении составляет порядка 450-500 тысяч тонн в год, почти весь объём поступает из России. Развитие данного направления открывает дополнительные возможности для увеличения объёмов экспорта в страны Южного Кавказа, отметили в "Грейн Гейтс".
"Мы рассматриваем этот маршрут как важный элемент диверсификации экспортной логистики. Его использование позволяет укрепить устойчивость поставок российской продукции АПК в страны региона", - заявил генеральный директор "Грейн Гейтс" Илья Алиев, его цитирует пресс-служба компании.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Казахстан заявил, что Баку готов пропускать в Армению казахские грузы, в частности, зерно. Затем, в конце октября, российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Азербайджан заявил о готовности пропускать российскую продукцию в Армению.
По данным аналитического центра "Русагротранса", в 2024 году компания "Грейн Гейтс" стала лидером по зарубежным поставкам российского зерна - на ее долю пришлось 15,7 миллиона тонн зерна. Экспорт российского зерна в 2024 году достиг отметки в 72 миллиона тонн.
ЭкономикаАрменияАзербайджанГрузияИльхам АлиевАлексей ОверчукРоссия
 
 
