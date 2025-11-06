Первый за 30 лет железнодорожный состав прибыл из России в Армению

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Первый за более чем 30 лет железнодорожный состав прибыл из России через Азербайджан и Грузию в Армению, в нем 1050 тонн пшеницы, сообщила компания "Грейн Гейтс".

"Компания "Грейн Гейтс" осуществила первую экспортную поставку партии российской пшеницы в Республику Армения по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджанской Республики. В рамках первой отправки экспортировано 1050 тонн пшеницы 3-го класса, перевезённых 15 вагонами-зерновозами железнодорожного оператора "Русагротранс" ", - сообщила компания.

Состав из 15 зерновозов проследовал через территорию Азербайджана Грузии и пересёк границу с Арменией для последующей доставки на станцию назначения Даларик Южно-Кавказской железной дороги. Пшеница была отгружена из Ульяновской области

"Таким образом, "Грейн Гейтс" стала первой российской компанией, возобновившей железнодорожный экспорт агропромышленной продукции в Армению транзитом по территории Азербайджана. Перевозки по этому направлению не осуществлялись более 30 лет", - отметили в компании. До возобновления железнодорожного сообщения поставки велись в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход, а также морем через порты Грузии.

Сейчас объём импорта зерна (пшеницы, ячменя и кукурузы) со стороны Армении составляет порядка 450-500 тысяч тонн в год, почти весь объём поступает из России . Развитие данного направления открывает дополнительные возможности для увеличения объёмов экспорта в страны Южного Кавказа, отметили в "Грейн Гейтс".

"Мы рассматриваем этот маршрут как важный элемент диверсификации экспортной логистики. Его использование позволяет укрепить устойчивость поставок российской продукции АПК в страны региона", - заявил генеральный директор "Грейн Гейтс" Илья Алиев, его цитирует пресс-служба компании.