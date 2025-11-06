Рейтинг@Mail.ru
Трамп обещал заключить сделку по здравоохранению после шатдауна
03:20 06.11.2025
Трамп обещал заключить сделку по здравоохранению после шатдауна
Трамп обещал заключить сделку по здравоохранению после шатдауна
в мире
сша
дональд трамп
скотт бессент
2025
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с демократами по расходам на здравоохранение в интервью телеканалу Fox News обещал заключить сделку сразу после прекращения шатдауна.
"Мы должны работать над реформой здравоохранения вместе, потому что Obamacare это провал. Она будет значительно усовершенствована, но Obamacare - это не хорошая система здравоохранения, она очень дорогая, и я бы с удовольствием поработал с ними над ее исправлением... Я хотел бы двигаться вперед. Я хотел бы начать работу, но все зависит от них, и мы готовы, если они скажут "да", потому что мы уже проголосовали практически единогласно, почти единогласно, за то, чтобы двигаться вперед. Мы готовы к этому", - сказал Трамп.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что администрация президента США Дональда Трампа и руководство Республиканской партии в конгрессе по-прежнему готовы обсуждать с Демпартией расходы на здравоохранение, но только после того, как будет завершен шатдаун правительства.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
