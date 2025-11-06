Посольство России потребовало улучшить условия содержания Тордена

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Посольство России в Хельсинки обратилось в МИД Финляндии и финскую службу исполнения наказаний по вопросу соблюдения прав и улучшения условий содержания россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.

Консульские сотрудники российского посольства 5 ноября посетили Тордена , пребывающего в тюрьме городе Турку . Посольство РФ Хельсинки подтвердило РИА Новости, что к россиянину Тордену применяется режим изолятора после перевода в новую тюрьму, у него изъяты личные вещи, сокращено время прогулок, ограничена возможность заниматься спортом.

"По итогам встречи посольство официально обратилось к руководству финской службы исполнения наказаний с требованием об изменении режима содержания Тордена под стражей. В частности, отмечена необходимость улучшения питания, расширения доступа к прогулкам, повышения качества медицинских осмотров. Поднята проблема возврата личных вещей Тордена, якобы утерянных при переводе на новое место", - сообщили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что сотрудники посольства в ходе беседы с финской службой исполнения наказаний подчеркнули важность обеспечения доступа российского гражданина к документам, касающимся рассмотрения его дела.

"Вопрос о Тордене также был поставлен посольством перед МИД Финляндии . При этом акцентировано, что российская сторона настаивает на соблюдении прав россиянина в полном объеме и намерена добиваться удовлетворения его законных требований", - подчеркнули в посольстве.

Ранее адвокат Тордена Наталия Мальгина заявила РИА Новости, что его более 50 суток держат в карцере, режим продлили еще на 30 дней. Россиянин, по словам адвоката, более недели живет на хлебе и воде, ему запрещено покупать еду в тюремном магазине из-за введенных в отношении него санкций.

Окружной суд Хельсинки 14 марта признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину.

Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза.

Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине , когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР ЛНР . По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых.