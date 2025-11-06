Россия начала поставки дизельного топлива в Афганистан через Иран

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия начала экспорт дизельного топлива в Афганистан через Иран, куда он доставляется по Каспийскому морю, сообщил новостной портал Россия начала экспорт дизельного топлива в Афганистан через Иран, куда он доставляется по Каспийскому морю, сообщил новостной портал Afghanistan International со ссылкой на директорат иранской Северной железной дороги.

"Директор иранской Северной железной дороги Рахман Масуми сообщил, что через Иран будет осуществлена транзитная поставка 5 тысяч тонн российского дизельного топлива", - говорится в сообщении.

По словам Масуми, "операция включает доставку российского дизельного топлива в порт Амирабад на севере Ирана, откуда оно будет далее отправлено по железной дороге в Афганистан".

Чиновник уточнил, что первая партия из 5 тысяч тонн дизельного топлива уже была отправлена из порта Амирабад на этой неделе в направлении Афганистана

Как отмечает Afghanistan International, это событие произошло через неделю после прибытия первого грузового поезда с иранским дизельным топливом на афганскую железнодорожную станцию Рознак в провинции Герат по железнодорожной ветке Хаф-Герат.

Ранее в ноябре информагентство Бахтар сообщило, что на железнодорожной станции Рознак в Герате началось строительство нефтебазы для облегчения разгрузки, хранения и распределения нефтепродуктов. Первая очередь будет рассчитана на хранение 1 тысячи тонн дизельного топлива и бензина. По данным агентства, реализация проекта позволит защитить заводы, транспортные средства и жителей города Герат от возможной нехватки топлива.

Двадцать седьмого октября официальный представитель и пресс-секретарь министерства общественных работ Афганистана Мохаммад Ашраф Хакшенас сообщил, что 1,12 тысячи тонн дизельного топлива впервые поступили в Афганистан из Ирана по железной дороге Хаф-Герат.