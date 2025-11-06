Рейтинг@Mail.ru
Таможенники конфисковали литографию правнука Льва Толстого
13:34 06.11.2025 (обновлено: 14:19 06.11.2025)
Таможенники конфисковали литографию правнука Льва Толстого
россия
япония
владивосток
лев толстой (писатель)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия, япония, владивосток, лев толстой (писатель), федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Россия, Япония, Владивосток, Лев Толстой (писатель), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
© Фото : ФТС РоссииЛитография живописца Олега Толстого, обнаруженная таможенниками на судне из Японии
Литография живописца Олега Толстого, обнаруженная таможенниками на судне из Японии - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : ФТС России
Литография живописца Олега Толстого, обнаруженная таможенниками на судне из Японии
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские таможенники конфисковали литографию правнука Льва Толстого, которую пытались незаконно ввезти в РФ, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"Незадекларированную литографию художника-живописца Олега Толстого, представляющую культурную ценность, обнаружили сотрудники Владивостокской таможни в ходе контроля судна, прибывшего из порта Тояма (Япония)", - говорится в сообщении.
Картина находилась в каюте одного из членов экипажа судна. Он пояснил, что произведение искусства ему передал незнакомец в порту Тояма для последующей передачи другому неизвестному лицу во Владивостоке.
"Поскольку товар ввезен без декларирования и не предназначался для личного пользования, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении", - также сообщает ФТС.
Картину изъяли и направили на экспертизу для установления художественной и исторической ценности. Результаты исследования установили, что это литография "Московский кремль" 1960 года, которая является культурной ценностью.
"По решению суда предмет правонарушения конфисковали и обратили в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
ФТС напоминает, что при ввозе культурных ценностей на территорию РФ необходимо заполнять пассажирскую таможенную декларацию, а при ввозе культурных ценностей необходимо представить таможенному органу заключение уполномоченного эксперта.
Олег Толстой является правнуком писателя Льва Толстого. Художник родился в Сербии в эмиграции, но в 1945 году переехал в СССР.
