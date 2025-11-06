МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские таможенники конфисковали литографию правнука Льва Толстого, которую пытались незаконно ввезти в РФ, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"Незадекларированную литографию художника-живописца Олега Толстого, представляющую культурную ценность, обнаружили сотрудники Владивостокской таможни в ходе контроля судна, прибывшего из порта Тояма (Япония)", - говорится в сообщении.
Картина находилась в каюте одного из членов экипажа судна. Он пояснил, что произведение искусства ему передал незнакомец в порту Тояма для последующей передачи другому неизвестному лицу во Владивостоке.
"Поскольку товар ввезен без декларирования и не предназначался для личного пользования, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении", - также сообщает ФТС.
Картину изъяли и направили на экспертизу для установления художественной и исторической ценности. Результаты исследования установили, что это литография "Московский кремль" 1960 года, которая является культурной ценностью.
"По решению суда предмет правонарушения конфисковали и обратили в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
ФТС напоминает, что при ввозе культурных ценностей на территорию РФ необходимо заполнять пассажирскую таможенную декларацию, а при ввозе культурных ценностей необходимо представить таможенному органу заключение уполномоченного эксперта.
Олег Толстой является правнуком писателя Льва Толстого. Художник родился в Сербии в эмиграции, но в 1945 году переехал в СССР.