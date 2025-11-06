Рейтинг@Mail.ru
Тарпищев рассказал о результатах российских теннисистов в 2025 году - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:27 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/tennisisty-2053127525.html
Тарпищев рассказал о результатах российских теннисистов в 2025 году
Тарпищев рассказал о результатах российских теннисистов в 2025 году - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Тарпищев рассказал о результатах российских теннисистов в 2025 году
Российские теннисисты одержали 640 побед в 2025 году и идут на рекордные показатели, заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев на сессии... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T09:27:00+03:00
2025-11-06T09:27:00+03:00
теннис
спорт
самара
россия
шамиль тарпищев
федерация тенниса россии (фтр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793561121_0:22:2822:1609_1920x0_80_0_0_40c3fc91f0376967a9c2e4d8ca9f4d88.jpg
/20251106/tarpischev-2053111977.html
самара
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793561121_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0d2fcc1ffb3d50644f234265bbe0021f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, самара, россия, шамиль тарпищев, федерация тенниса россии (фтр)
Теннис, Спорт, Самара, Россия, Шамиль Тарпищев, Федерация тенниса России (ФТР)
Тарпищев рассказал о результатах российских теннисистов в 2025 году

Тарпищев: в 2025 году российские теннисисты одержали 640 побед и идут на рекорд

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкШамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Шамиль Тарпищев. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские теннисисты одержали 640 побед в 2025 году и идут на рекордные показатели, заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев на сессии "150 лет российскому теннису: от великой истории к новым победам" в рамках форума "Россия - спортивная держава".
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
"У нас уникальный год: 1070 теннисистов участвуют в соревнованиях более чем в 100 странах мира, в 65 странах одержаны победы. 640 побед в этом году - мы идем на рекорд, график победный. Все результаты, которые у нас есть, - достояние наших специалистов. В России насчитывается порядка 500 профессиональных теннисных тренеров, этого мало, но это проблема вузовского обучения", - сказал Тарпищев.
"Хочется пожелать благополучия российскому теннису. Благодаря президенту страны и тем возможностям, которыми наша страна отличается от других, у нас потрясающий коридор развития для видов спорта. Мы имеем широкие возможности, но надо выбрать правильное направление деятельности, тогда наш спорт очень быстро станет непобедимым после получения возможности участия по всем видам спорта и возвращения флага и гимна", - добавил он.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Тарпищев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются теннисисты
6 ноября, 07:29
 
ТеннисСпортСамараРоссияШамиль ТарпищевФедерация тенниса России (ФТР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала