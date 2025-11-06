Тарпищев рассказал о результатах российских теннисистов в 2025 году

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские теннисисты одержали 640 побед в 2025 году и идут на рекордные показатели, заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев на сессии "150 лет российскому теннису: от великой истории к новым победам" в рамках форума "Россия - спортивная держава".

"Хочется пожелать благополучия российскому теннису. Благодаря президенту страны и тем возможностям, которыми наша страна отличается от других, у нас потрясающий коридор развития для видов спорта. Мы имеем широкие возможности, но надо выбрать правильное направление деятельности, тогда наш спорт очень быстро станет непобедимым после получения возможности участия по всем видам спорта и возвращения флага и гимна", - добавил он.