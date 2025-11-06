https://ria.ru/20251106/tennisisty-2053127525.html
Тарпищев рассказал о результатах российских теннисистов в 2025 году
Тарпищев рассказал о результатах российских теннисистов в 2025 году - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Тарпищев рассказал о результатах российских теннисистов в 2025 году
Российские теннисисты одержали 640 побед в 2025 году и идут на рекордные показатели, заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев на сессии... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T09:27:00+03:00
2025-11-06T09:27:00+03:00
2025-11-06T09:27:00+03:00
теннис
спорт
самара
россия
шамиль тарпищев
федерация тенниса россии (фтр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793561121_0:22:2822:1609_1920x0_80_0_0_40c3fc91f0376967a9c2e4d8ca9f4d88.jpg
/20251106/tarpischev-2053111977.html
самара
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793561121_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0d2fcc1ffb3d50644f234265bbe0021f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, самара, россия, шамиль тарпищев, федерация тенниса россии (фтр)
Теннис, Спорт, Самара, Россия, Шамиль Тарпищев, Федерация тенниса России (ФТР)
Тарпищев рассказал о результатах российских теннисистов в 2025 году
Тарпищев: в 2025 году российские теннисисты одержали 640 побед и идут на рекорд
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские теннисисты одержали 640 побед в 2025 году и идут на рекордные показатели, заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев на сессии "150 лет российскому теннису: от великой истории к новым победам" в рамках форума "Россия - спортивная держава".
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре
с 5 по 7 ноября.
"У нас уникальный год: 1070 теннисистов участвуют в соревнованиях более чем в 100 странах мира, в 65 странах одержаны победы. 640 побед в этом году - мы идем на рекорд, график победный. Все результаты, которые у нас есть, - достояние наших специалистов. В России
насчитывается порядка 500 профессиональных теннисных тренеров, этого мало, но это проблема вузовского обучения", - сказал Тарпищев
.
"Хочется пожелать благополучия российскому теннису. Благодаря президенту страны и тем возможностям, которыми наша страна отличается от других, у нас потрясающий коридор развития для видов спорта. Мы имеем широкие возможности, но надо выбрать правильное направление деятельности, тогда наш спорт очень быстро станет непобедимым после получения возможности участия по всем видам спорта и возвращения флага и гимна", - добавил он.