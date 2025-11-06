Рейтинг@Mail.ru
Тарпищев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются теннисисты - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:29 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/tarpischev-2053111977.html
Тарпищев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются теннисисты
Тарпищев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются теннисисты - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Тарпищев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются теннисисты
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с РИА Новости на полях форума "Россия - спортивная держава" отметил, что спад в мужском... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T07:29:00+03:00
2025-11-06T07:29:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
андрей рублев
карен хачанов
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
федерация тенниса россии (фтр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877652810_0:17:3021:1716_1920x0_80_0_0_148ce9d17287090d14e69d570e9ac43f.jpg
/20251014/rekord-2048233544.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877652810_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f15de1c7606addcff1c77990a01ce8a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниил медведев, андрей рублев, карен хачанов, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), федерация тенниса россии (фтр)
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Федерация тенниса России (ФТР)
Тарпищев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются теннисисты

Тарпищев: российским теннисистам непросто все время находиться далеко от родины

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с РИА Новости на полях форума "Россия - спортивная держава" отметил, что спад в мужском российском теннисе связан с рядом факторов, среди которых редкие визиты спортсменов на родину.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниил Медведев занимает 12-ю строчку, Андрей Рублев - 16-ю, Карен Хачанов - 18-ю.
"Все нормально у наших мужчин. Трое в топ-20. Какой кризис? Нам надо выигрывать все подряд? Два лидера есть, это Синнер и Алькарас. Ясно, что с ними состязаться сложно, но с остальными нормально, результаты есть. Спад есть, да, но это естественно: возраст поджимает и система тренировок. И то, что ребятам тяжело все время там находиться, мало бывают на родине. К тому же некоторые сменили тренеров, это тоже влияет на рабочий процесс", - сказал Тарпищев.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В теннисе установили новый рекорд
14 октября, 17:48
 
ТеннисСпортДаниил МедведевАндрей РублевКарен ХачановАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Федерация тенниса России (ФТР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала