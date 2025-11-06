Тарпищев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются теннисисты

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с РИА Новости на полях форума "Россия - спортивная держава" отметил, что спад в мужском российском теннисе связан с рядом факторов, среди которых редкие визиты спортсменов на родину.