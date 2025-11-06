Тарпищев рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются теннисисты

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с РИА Новости на полях форума "Россия - спортивная держава" отметил, что спад в мужском российском теннисе связан с рядом факторов, среди которых редкие визиты спортсменов на родину.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниил Медведев занимает 12-ю строчку, Андрей Рублев - 16-ю, Карен Хачанов - 18-ю.
"Все нормально у наших мужчин. Трое в топ-20. Какой кризис? Нам надо выигрывать все подряд? Два лидера есть, это Синнер и Алькарас. Ясно, что с ними состязаться сложно, но с остальными нормально, результаты есть. Спад есть, да, но это естественно: возраст поджимает и система тренировок. И то, что ребятам тяжело все время там находиться, мало бывают на родине. К тому же некоторые сменили тренеров, это тоже влияет на рабочий процесс", - сказал Тарпищев.
