На Западе раскрыли, за что Залужный сделал выговор Сырскому
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:24 06.11.2025 (обновлено: 03:04 06.11.2025)
На Западе раскрыли, за что Залужный сделал выговор Сырскому
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
александр сырский
великобритания
лондон
На Западе раскрыли, за что Залужный сделал выговор Сырскому

JW: Залужный сделал выговор Сырскому за то, что тот вовремя не отвел войска

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал выговор действующему главкому украинской армии Александру Сырскому, сообщается в статье немецкого издания Junge Welt.
"Бывший главнокомандующий Валерий Залужный, которого (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский депортировал в Лондон в качестве посла, сделал выговор своему преемнику Александру Сырскому за то, что тот не вывел войска из ДНР, пока еще было время", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Вертолет с сотней миллиардов евро: Зеленский с Ермаком готовят побег
26 октября, 08:00
Вместе с тем авторы утверждают, что на Западе нарастает критика Зеленского, который даже не пытается организовать отход окруженных войск, обрекая их на верную смерть.
"От украинских военных кругов стало известно, что Зеленский отказывается от всех приказов о выводе окруженных войск, потому что хочет произвести на президента США Дональда Трампа впечатление "крутого парня", — отмечается в материале.
По данным Минобороны, Вооруженные силы России продолжают активные действия в зоне спецоперации. За минувшие сутки российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих. Потери ВСУ в живой силе на всех направлениях СВО составили около 1460 солдат.
Специальная военная операция на Украине
 
 
