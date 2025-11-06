МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал выговор действующему главкому украинской армии Александру Сырскому, сообщается в статье немецкого издания Junge Welt.
"Бывший главнокомандующий Валерий Залужный, которого (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский депортировал в Лондон в качестве посла, сделал выговор своему преемнику Александру Сырскому за то, что тот не вывел войска из ДНР, пока еще было время", — говорится в публикации.
Вместе с тем авторы утверждают, что на Западе нарастает критика Зеленского, который даже не пытается организовать отход окруженных войск, обрекая их на верную смерть.
"От украинских военных кругов стало известно, что Зеленский отказывается от всех приказов о выводе окруженных войск, потому что хочет произвести на президента США Дональда Трампа впечатление "крутого парня", — отмечается в материале.
По данным Минобороны, Вооруженные силы России продолжают активные действия в зоне спецоперации. За минувшие сутки российские войска нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих. Потери ВСУ в живой силе на всех направлениях СВО составили около 1460 солдат.
