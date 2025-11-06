Питт требовал от Джоли многомиллионную компенсацию

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский актёр Брэд Питт через суд требовал от американской актрисы Анджелины Джоли возмещения ущерба в размере 35 миллионов долларов в рамках разбирательства о французской винодельне Chateau Miraval, Американский актёр Брэд Питт через суд требовал от американской актрисы Анджелины Джоли возмещения ущерба в размере 35 миллионов долларов в рамках разбирательства о французской винодельне Chateau Miraval, сообщает журнал Us Weekly со ссылкой на документы и электронные письма.

В ноябре 2022 года Питт подал в суд на Джоли из-за разногласий касательно французской винодельни Chateau Miraval, которую они приобрели ещё в браке. Питт утверждал, что его бывшая жена продала свою долю в компании третьему лицу без его согласия. По его словам, это нарушило их договорённость. Джоли, в свою очередь, отрицала необходимость его одобрения в совершении сделки.

В конце октября 2025 года Питт направил в суд электронную переписку Джоли с её командой. Он считает, что письма могут помочь ему построить дело против бывшей супруги. Джоли заявила, что в письмах содержались юридические обсуждения, и Питт не имел права их видеть.

"Мы отмечаем, что обременительный характер любого производства - дело рук его самого (Питта) - он предъявляет (Джоли) иск на 35 миллионов долларов возмещения ущерба… ему приходится нести расходы на подготовку документов, которые могут подтвердить или не подтвердить ущерб", - заявил адвокат Джоли.

В судебных документах актёр заявил, что его команда предлагала Джоли 55 миллионов долларов за её долю в Miraval, но она отказалась от переговоров с ним и продала долю компании Stoli. Джоли утверждает, что отказалась из-за требования Питта подписать соглашение о неразглашении, которое не позволяло бы ей обсуждать не только саму продажу, но и их личную жизнь, в частности "распространяться, кроме как в суде, о насилии Питта в отношении Джоли и их детей в попытке связать личную репутацию Питта с бизнесом Miraval".