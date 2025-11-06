Брат Блиновской просит снять арест с его недвижимости

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Александр Останин, брат признанной банкротом Елены Блиновской, просит арбитражный суд Москвы отменить обеспечительные меры в виде ареста недвижимости, реальным собственником которой, как считает финансовый управляющий "королевы марафонов" Мария Ознобихина, является сама Блиновская, следует из материалов, имеющихся у РИА Новости.

Речь идет о 12 объектах – помещениях на улице Серпуховский Вал, полутора машиноместах там же, а также о двух помещениях и машиноместе в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве . В деле о банкротстве Блиновской Ознобихина просит признать недействительными ввиду притворности сделками в части их субъектного состава 11 договоров купли-продажи, долевого участия и уступки прав требования, в результате которых Останин стал собственником этих объектов недвижимости.

Финуправляющий требует прекратить право собственности Останина на недвижимость и признать право собственности за самой Блиновской, чтобы включить имущество в конкурсную массу и реализовать для расчетов с кредиторами.

Заявление Ознобихиной об оспаривании сделок поступило в суд в апреле, но еще не рассмотрено. Суд 20 октября по ходатайству финуправляющего принял обеспечительные меры в виде ареста всей спорной недвижимости и запрета сделок с нею, а также в виде ареста денежных средств Останина на нескольких счетах в банках за исключением прожиточного минимума на него и лиц на его иждивении.

Останин 1 ноября направил в суд заявление об отмене обеспечительных мер. Суд пока оставил его без движения, так как заявитель не уплатил госпошлину в размере 30 тысяч рублей. Устранить нарушение брат Блиновской должен до 5 декабря.

Параллельно Ознобихина оспаривает еще несколько сделок, в результате которых собственниками ряда объектов недвижимости стали отец и мать Блиновской. В отношении этой недвижимости также приняты обеспечительные меры в виде ареста и запрета сделок.