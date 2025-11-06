https://ria.ru/20251106/sud-2053093797.html
Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест
Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест - РИА Новости, 06.11.2025
Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест
Защита певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой)* обжаловала решение суда, заочно выдавшего санкцию на ее арест по обвинению в уклонение от обязанностей... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:34:00+03:00
2025-11-06T02:34:00+03:00
2025-11-06T02:34:00+03:00
происшествия
россия
московский городской суд
монеточка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/41/1556314149_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_0d2913973f2178080affb6a0917b68a7.jpg
https://ria.ru/20250916/monetochka-2042157936.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/41/1556314149_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_d71340fc6ca55f59bd9f4444172ba605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московский городской суд, монеточка
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Монеточка
Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест
Защита Монеточки обжаловала заочный арест за уклонение от обязанностей иноагента
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Защита певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой)* обжаловала решение суда, заочно выдавшего санкцию на ее арест по обвинению в уклонение от обязанностей иностранного агента, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.
Мосгорсуд
рассмотрит жалобу 12 ноября.
Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Она объявлена в международный розыск.
По данным правоохранителей, Гырдымова* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в соцсети материалы без соответствующих указаний.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.