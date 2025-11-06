Рейтинг@Mail.ru
Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/sud-2053093797.html
Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест
Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест - РИА Новости, 06.11.2025
Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест
Защита певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой)* обжаловала решение суда, заочно выдавшего санкцию на ее арест по обвинению в уклонение от обязанностей... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:34:00+03:00
2025-11-06T02:34:00+03:00
происшествия
россия
московский городской суд
монеточка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/41/1556314149_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_0d2913973f2178080affb6a0917b68a7.jpg
https://ria.ru/20250916/monetochka-2042157936.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/41/1556314149_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_d71340fc6ca55f59bd9f4444172ba605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московский городской суд, монеточка
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Монеточка
Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест

Защита Монеточки обжаловала заочный арест за уклонение от обязанностей иноагента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Монеточка*
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Монеточка*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Защита певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой)* обжаловала решение суда, заочно выдавшего санкцию на ее арест по обвинению в уклонение от обязанностей иностранного агента, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу 12 ноября.
Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Она объявлена в международный розыск.
По данным правоохранителей, Гырдымова* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в соцсети материалы без соответствующих указаний.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Монеточке* запретили въезд в несколько стран, пишут СМИ
16 сентября, 09:17
 
ПроисшествияРоссияМосковский городской судМонеточка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала