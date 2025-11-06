Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Защита певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой)* обжаловала решение суда, заочно выдавшего санкцию на ее арест по обвинению в уклонение от обязанностей иностранного агента, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным правоохранителей, Гырдымова* дважды за год была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в соцсети материалы без соответствующих указаний.