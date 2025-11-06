Эксперт оценила победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Победа на выборах мэра Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани является отражением общественных настроений, в том числе и усталость американцев от израильской повестки, выразила мнение в беседе с РИА Новости востоковед, эксперт Мария Кича.