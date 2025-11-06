Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/ssha-2053112148.html
Эксперт оценила победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Эксперт оценила победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 06.11.2025
Эксперт оценила победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Победа на выборах мэра Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани является отражением общественных настроений, в том числе и усталость американцев от РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T07:31:00+03:00
2025-11-06T07:31:00+03:00
в мире
израиль
нью-йорк (город)
сша
зохран мамдани
генри киссинджер
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052901825_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_f298c3ffb7ab1f68d5c98833b6ac91f7.jpg
https://ria.ru/20251105/nyu-york-2052973370.html
https://ria.ru/20251105/nomer-2052901594.html
израиль
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052901825_120:0:2076:1467_1920x0_80_0_0_5fce009aa78582afdec2ccb16b247837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, нью-йорк (город), сша, зохран мамдани, генри киссинджер, дональд трамп
В мире, Израиль, Нью-Йорк (город), США, Зохран Мамдани, Генри Киссинджер, Дональд Трамп
Эксперт оценила победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

Мария Кича: победа Мамдани на выборах отражает усталость американцев от Израиля

© AP Photo / Yuki IwamuraЗохран Мамдани
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Зохран Мамдани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Победа на выборах мэра Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани является отражением общественных настроений, в том числе и усталость американцев от израильской повестки, выразила мнение в беседе с РИА Новости востоковед, эксперт Мария Кича.
"Избрание Мамдани важно даже не само по себе, но оно отражает общественные настроения. США от Израиля устают, он становится слишком токсичным, пользы от него никакой нет, но он требует бесконечных инвестиций. Кроме того, в США выросли пропалестинские настроения и симпатии к сектору Газа на фоне геноцида, устроенного Израилем, а произраильские симпатии, наоборот, находятся на низком уровне и продолжают падать", - сказала Кича.
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Пушков прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Вчера, 14:36
Она отметила, что Мамдани отвечает всем стандартам современного западного политика: молодой, обаятельный, придерживается левых взглядов, а также осуждает Израиль за военные преступления.
При этом, по её словам, Израиль, который будучи "клиентским режимом Вашингтона", ощущает свою несамостоятельность. Кроме того, именно евреи Нью-Йорка активно голосовали за кандидатуру Мамдани, подчеркнула она.
Эксперт выразила мнение, что события, разворачивающиеся вокруг Израиля, в том числе и избрание мэра-мусульманина в городе, где есть большая еврейская община, с небольшим запозданием, но лишний раз подтверждают пророчества экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который в 2012 году говорил, что через десять лет Израиль может пропасть с карты мира.
Выборы в США прошли в Нью-Йорке, а также в штатах Вирджиния, Нью-Джерси и Калифорния, и стали, по оценкам аналитиков, первым испытанием для второго срока президента-республиканца Дональда Трампа. Демократы одержали ряд побед, включая избрание Мамдани мэром Нью-Йорка с широким отрывом от независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кёртиса Сливы.
Обложка газеты New York Post - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
NYP представила обложку с кандидатом в мэры Нью-Йорка с серпом и молотом
Вчера, 09:37
 
В миреИзраильНью-Йорк (город)СШАЗохран МамданиГенри КиссинджерДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала