Эксперт оценила победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Победа на выборах мэра Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани является отражением общественных настроений, в том числе и усталость американцев от израильской повестки, выразила мнение в беседе с РИА Новости востоковед, эксперт Мария Кича.
"Избрание Мамдани важно даже не само по себе, но оно отражает общественные настроения. США от Израиля устают, он становится слишком токсичным, пользы от него никакой нет, но он требует бесконечных инвестиций. Кроме того, в США выросли пропалестинские настроения и симпатии к сектору Газа на фоне геноцида, устроенного Израилем, а произраильские симпатии, наоборот, находятся на низком уровне и продолжают падать", - сказала Кича.
Она отметила, что Мамдани отвечает всем стандартам современного западного политика: молодой, обаятельный, придерживается левых взглядов, а также осуждает Израиль за военные преступления.
При этом, по её словам, Израиль, который будучи "клиентским режимом Вашингтона", ощущает свою несамостоятельность. Кроме того, именно евреи Нью-Йорка активно голосовали за кандидатуру Мамдани, подчеркнула она.
Эксперт выразила мнение, что события, разворачивающиеся вокруг Израиля, в том числе и избрание мэра-мусульманина в городе, где есть большая еврейская община, с небольшим запозданием, но лишний раз подтверждают пророчества экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который в 2012 году говорил, что через десять лет Израиль может пропасть с карты мира.
Выборы в США прошли в Нью-Йорке, а также в штатах Вирджиния, Нью-Джерси и Калифорния, и стали, по оценкам аналитиков, первым испытанием для второго срока президента-республиканца Дональда Трампа. Демократы одержали ряд побед, включая избрание Мамдани мэром Нью-Йорка с широким отрывом от независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кёртиса Сливы.