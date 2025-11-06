Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Грин хочет баллотироваться на пост президента США, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/ssha-2053095325.html
Конгрессвумен Грин хочет баллотироваться на пост президента США, пишут СМИ
Конгрессвумен Грин хочет баллотироваться на пост президента США, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
Конгрессвумен Грин хочет баллотироваться на пост президента США, пишут СМИ
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T03:00:00+03:00
2025-11-06T03:00:00+03:00
в мире
сша
марджори тейлор грин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766543409_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_7c411159710478f26871af1defc4afb2.jpg
https://ria.ru/20250714/ukraina-2029121868.html
https://ria.ru/20251026/harris-2050631754.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766543409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7ffa10047f74713a2e9bd882b10ff6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марджори тейлор грин
В мире, США, Марджори Тейлор Грин
Конгрессвумен Грин хочет баллотироваться на пост президента США, пишут СМИ

Notus: конгрессвумен Грин хочет баллотироваться на пост главы США в 2028 году

© AP Photo / Susan WalshЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем движения MAGA, сообщает портал Notus со ссылкой на источники.
"Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая всё активнее критикует Республиканскую партию и её руководство, особенно в Палате представителей, говорит людям, что хочет баллотироваться на пост президента в 2028 году... Она призналась коллегам, что хочет баллотироваться на пост президента. Её разговоры были сосредоточены на её вере в то, что она "настоящий представитель MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - ред.), а остальные сбились с пути", - говорится в сообщении.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Конгрессвуман Грин выступила против поддержки Украины
14 июля, 22:52
По словам источника портала, Грин также заявила, что у неё есть национальная сеть спонсоров, чтобы выиграть праймериз.
При этом отмечается, что Грин позднее сообщила порталу, что эти сведения "безосновательны".
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Харрис высказалась об участии в следующих выборах президента США
26 октября, 00:43
 
В миреСШАМарджори Тейлор Грин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала