Конгрессвумен Грин хочет баллотироваться на пост президента США, пишут СМИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем движения MAGA, сообщает портал Notus со ссылкой на источники.

"Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин , которая всё активнее критикует Республиканскую партию и её руководство, особенно в Палате представителей, говорит людям, что хочет баллотироваться на пост президента в 2028 году... Она призналась коллегам, что хочет баллотироваться на пост президента. Её разговоры были сосредоточены на её вере в то, что она "настоящий представитель MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой" - ред.), а остальные сбились с пути", - говорится в сообщении.

По словам источника портала, Грин также заявила, что у неё есть национальная сеть спонсоров, чтобы выиграть праймериз.

При этом отмечается, что Грин позднее сообщила порталу, что эти сведения "безосновательны".