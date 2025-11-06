Рейтинг@Mail.ru
00:40 06.11.2025
Соединенные Штаты вводят ограничения на космические запуски на фоне приостановки работы американского правительства, заявил руководитель Федерального управления РИА Новости, 06.11.2025
в мире, сша, космос
В мире, США, Космос
США ввели ограничения на космические запуски из-за шатдауна

Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
© РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты вводят ограничения на космические запуски на фоне приостановки работы американского правительства, заявил руководитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд.
"Мы собираемся внедрить меры совместно с нашими партнерами в коммерческой авиационной отрасли, но это выйдет за рамки коммерческого воздушного пространства. Это будет включать ограничения на космические запуски", - сказал Бедфорд журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп рассказал, чем закончится шатдаун
3 ноября, 04:13
 
В мире, США, Космос
 
 
Заголовок открываемого материала