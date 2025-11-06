https://ria.ru/20251106/ssha-2053084886.html
США ввели ограничения на космические запуски
США ввели ограничения на космические запуски - РИА Новости, 06.11.2025
США ввели ограничения на космические запуски
Соединенные Штаты вводят ограничения на космические запуски на фоне приостановки работы американского правительства, заявил руководитель Федерального управления РИА Новости, 06.11.2025
США ввели ограничения на космические запуски из-за шатдауна
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты вводят ограничения на космические запуски на фоне приостановки работы американского правительства, заявил руководитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Брайан Бедфорд.
"Мы собираемся внедрить меры совместно с нашими партнерами в коммерческой авиационной отрасли, но это выйдет за рамки коммерческого воздушного пространства. Это будет включать ограничения на космические запуски", - сказал Бедфорд журналистам.